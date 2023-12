Für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart: Eisbaden für den guten Zweck – und mit Promis

1 Mutige können am Samstag in Stuttgart in mit Eis gefüllte Tonnen steigen – für den guten Zweck (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/rrfoto via imago-images.de

Am Samstag wird auf dem Gelände des Kinder- und Jugendhospizes in Eis gebadet – für den guten Zweck. Für jede Minute fließt Geld. Wie das funktioniert und welche Promis sich angekündigt haben.











Das Gelände des Kinder- und Jugendhospizes Stuttgart verwandelt sich am Samstag, 30. Dezember, in ein Winterbad. Von 11 bis 14 Uhr können dort Wagemutige in die Eistonne steigen – für einen guten Zweck. Mit jeder Minute, die sie im Eiswasser ausharren, sammeln sie Spenden für die Begleitung von Familien mit einem schwerkranken Kind. Der Hauptsponsor der Aktion, die Klaus Stifter Elektromotoren GmbH aus Waiblingen, wird für jede Minute im Eiswasser einen festen Betrag spenden.