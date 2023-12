Stuttgarter Kripo ermittelt: Toter in der Neckarschleuse entdeckt

1 In der Neckarschleuse Hofen ist am Mittwochmorgen ein Toter geborgen worden (Archivbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mehr als drei Wochen ist ein Mann aus Untertürkheim vermisst worden. Nun wurde im Neckar ein Toter entdeckt – es dürfte wohl der gesuchte 28-Jährige sein.











Die schlimmsten Befürchtungen der Angehörigen in Indien dürften sich nun bestätigt haben. Sie hatten bereits am 4. Dezember einen 28-Jährigen, der in Untertürkheim lebte, als vermisst gemeldet. Zuvor war der Kontakt, der bis dato per Internetchat geführt worden war, abgebrochen. Eine Vermisstensuche der Polizei – auch über die Medien – blieb zunächst ohne Erfolg.