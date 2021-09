1 Sein Fall schlug hohe Wellen: Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart. Foto: dpa/Tom Weller

Vor gut einem halben Jahr gegen die TSG Hoffenheim bestritt Silas Katompa Mvumpa sein letztes Spiel vor seiner schweren Verletzung. Wie geht es weiter mit dem VfB-Stürmer – sportlich und juristisch?















Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim empfängt, wird Silas Katompa Mvumpa seinen Kollegen sicher wehmütig zuschauen. Weil die Erinnerungen hochkommen an das letzte Aufeinandertreffen mit dem Team aus dem Kraichgau. Der VfB gewann mit 2:0, und der Stürmer aus dem Kongo war neben Sasa Kalajdzic wieder einmal der gefeierte Mann, als er seinem kongenialen Sturmpartner das 2:0 auflegte.

Eine Woche später, beim 0:4 in München, riss sich der Angreifer dann das Kreuzband. Später offenbarte er, dass er auf Druck seiner Berater unter falscher Identität in Stuttgart war, gar nicht Wamangituka, sondern Katompa Mvumpa heißt und in Wirklichkeit ein Jahr älter ist. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte den Profi daraufhin für drei Monate bis zum 11. September und belegte ihn wegen „unsportlichen Verhaltens“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 000 Euro.

Seither ist viel Zeit vergangen. Viele Fans fragen sich: Wie und wann geht es weiter? Nach Angaben des Clubs läuft die Genesung gut. Katompa Mvumpa trainiert in der Reha-Welt des VfB, am Donnerstag war er sogar auf dem Rasen zu sehen. Gemeinsam mit Athletiktrainer Martin Franz absolvierte er Übungen mit Ball. Im November könnte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Juristisch ist hingegen noch vieles unklar. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft weiterhin, ob sie ein Verfahren gegen Katompa Mvumpa wegen möglicher Dokumentenfälschung einleitet. Die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt hat im Juni die Prüfung der Echtheit der vorliegenden Urkunden und Dokumente eingeleitet. Dies dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate. Es gehe Genauigkeit vor Schnelligkeit, heißt es. Ebenfalls im Juni wurde dem Rechtsvertreter des Spielers Gelegenheit gegeben, sich zum Sachverhalt zu äußern. Die Äußerungen liegen mittlerweile vor und werden geprüft.

Silas’ Arbeitserlaubnis hat weiterhin Gültigkeit

Die Arbeitserlaubnis wird von Katompa Mvumpas ungeklärtem Status nicht tangiert. Ausländerrechtlich ist der 22-Jährige weiter im Besitz eines gültigen Titels mit entsprechender Beschäftigungserlaubnis als Angestellter des VfB. Erst bei einer Rücknahme dieser Erlaubnis, die derzeit geprüft werde, erlischt der Titel, teilte die Stadt mit.