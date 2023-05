13 Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart hat sich schwer verletzt. In unserer Bildergalerie tragen wir zusammen, wer beim VfB schon alles einen Kreuzbandriss erlitten hat. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart muss monatelang ohne Silas Wamangituka auskommen. Ersatzkandidaten aus dem eigenen Kader bieten sich an – oder denkt der Bundesligist gar über eine externe Lösung nach?









Stuttgart - Es sind Tränen der Enttäuschung geflossen. Denn bis zuletzt hatte Silas Wamangituka gehofft, dass der Befund doch nicht so schlimm ausfallen würde. Der Schmerz im rechten Knie hatte ja nachgelassen, und so verblasste im Kopf des Kongolesen das Horrorszenario, das sich recht schnell in München abgezeichnet hatte. Bereits unmittelbar nach dem 0:4 gegen den FC Bayern München befürchtete Pellegrino Matarazzo das böse Wort mit K in den Mund nehmen zu müssen. Der Trainer des VfB Stuttgart hielt sich jedoch zurück und wollte lieber auf die endgültige Diagnose warten.