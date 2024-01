Studierende in Stuttgart: In dieser Mensa gibt es kein Fleisch mehr

In dieser Mensa gibt es kein Fleisch mehr

Studierende in Stuttgart

5 Pommes, Brokkoli, Pasta: Küchenchef Werner Gillé zeigt die vegetarische Vielfalt am Buffet der Kunstakademie. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Als erste Mensa des Studierendenwerks Stuttgart gibt es in der Kunstakademie auf dem Weißenhof nur noch vegetarisches und veganes Essen. Gab das keinen Ärger? Und welches sind die Top-Drei-Gerichte?











Bunter Teller vom Buffet, Reis-Tofu-Ananas-Bowl oder das Spargericht „veganer Renner“ für 2,99 Euro? Auf den ersten Blick würde vielleicht gar nicht auffallen, dass in der Mensa der Akademie der Bildenden Künste (ABK) in Stuttgart seit Kurzem etwas anders ist. Viel Auswahlmöglichkeit beim Essen gibt es nach wie vor. Aber man bekommt dort kein Schnitzel mehr, keine Currywurst, kein Lachsfilet, auch kein Salamibrot. Als erste Mensa und Cafeteria des Studierendenwerks Stuttgart ist die gastronomische Versorgung in der ABK seit Dezember rein vegetarisch und vegan.