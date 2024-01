Streikt die Deutsche Bahn auch am Freitag?

1 Die DB wird am Freitag nicht bestreikt. Foto: Bumble Dee / shutterstock.com

Am Freitag müssen Reisende und Pendler mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat in rund 80 Städten zu Warnstreiks aufgerufen. Die Deutsche Bahn ist jedoch nicht betroffen, da dieses Mal die kommunalen Nahverkehrsbetriebe bestreikt werden. Es könnte jedoch zu indirekten Auswirkungen kommen, wenn zum Beispiel Busse oder U-Bahnen zu den Bahnhöfen ausfallen. Reisende sollte sich daher alternative Möglichkeiten überlegen, um am Freitag rechtzeitig zu den Zügen zu kommen. Zudem kann es sinnvoll sein, sich auf der Webseite oder in der App der DB über die gebuchten Verbindungen auf dem Laufenden zu halten.