Die Luft in Stuttgart ist besser geworden. Seit dem Jahr 2021 werden die Grenzwerte flächendeckend eingehalten. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hält gleichwohl an den verhängten Fahrverboten in Stuttgart fest. Das hat er nochmals bekräftigt. Eine Aufhebung „auf Basis der Messwerte des Jahres 2023 ist nicht möglich, ohne eine erneute Grenzwertüberschreitung zu riskieren“, schreibt Hermann in einem Brief an den Stuttgart Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP).