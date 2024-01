Stickstoffdioxid an den Straßen: Stuttgart hat bessere Luft

1 Weniger Pendlerverkehr nach Corona bedeutet weniger Schadstoffe. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Die Luft entlang der Straßen in Baden-Württemberg wird besser – auch Stuttgart verzeichnet einen positiven Trend.











Im zweiten Jahr in Folge wurden in Baden-Württemberg 2023 die Grenzwerte für die Luftqualität flächendeckend eingehalten. Der entscheidende Faktor: Die Stickstoffdioxid-Konzentrationen (NO2) sind an den Messstellen entlang der Straßen weiter gesunken. Eine Ursache für diesen positiven Trend ist laut dem Landesverkehrsministerium, dass die Pendlerverkehre weiterhin nicht auf dem Vor-Corona-Niveau liegen. „Nutzen Sie weiterhin das Homeoffice, soweit möglich und sinnvoll. So tragen Sie zu sauberer Luft und damit zum Gesundheitsschutz bei“, sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).