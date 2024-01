Staatsschutz ermittelt in Bad Cannstatt: Eier-Attacke auf SPD-Wahlkreisbüro – Zeugen gesucht

4 Eine klebrige Angelegenheit: Eigelb und Eiweiß sind an den Scheiben im Eingangsbereich heruntergelaufen. Foto: / (z)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag die Räume der Landtagsabgeordneten Katrin Steinhülb-Joos in der Cannstatter Spreuergasse mit Eiern beworfen. Außerdem wurde der Eingangsbereich mit Klebstoff beschmiert.











Link kopiert



In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in der Spreuergasse in Bad Cannstatt zahlreiche Eier gegen die Glasfront des Wahlkreisbüros der SPD-Landtagsabgeordneten Katrin Steinhülb-Joos geworfen – und dadurch Scheiben und die Hauswand beschmutzt. Darüber hinaus wurde im Eingangsbereich Klebstoff verschmiert. „Die Schlösser der Tür und des Briefkastens gehen ein bisschen schwerer“, sagt ein junger Mitarbeiter, der hofft, dass kein Schaden zurückbleibt. Auch am Dienstag rückte er mit Putzzeug an. „Die Mischung aus Eiern und Klebstoff ist wirklich hartnäckig.“