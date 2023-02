Farbanschlag in Bad Cannstatt

Der Staatsschutz ermittelt nach dem Farbanschlag.

Unbekannte haben einen Farbanschlag auf das Wahlkreisbüro von Ministerin Petra Olschowski in Bad Cannstatt verübt. Der Staatsschutz ermittelt.









Nachdem Unbekannte einen Farbanschlag auf das Wahlkreisbüro der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) in Stuttgart-Bad Cannstatt verübt haben, ermittelt der Staatsschutz. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Zwei Schaufenster wurden mit einem gelben Kreuz sowie dem Hammer-und-Sichel-Zeichen besprüht. Laut Angaben einer Polizeisprecherin sei die Tat bereits am Mittwoch entdeckt worden. Unbekannte hätten die Farbattacke in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13.50 Uhr, verübt. Bislang gebe es keine Hinweise auf den oder die Täter. Nachdem die Polizei die Sachbeschädigung aufgenommen hatte, sei der Fall an den Staatsschutz weitergeleitet worden. Zur Schadenshöhe konnte die Sprecherin keine Angaben machen.

Laut „Bild“ wird der Angriff auf der linken Plattform „Indymedia“ damit gerechtfertigt, dass die Grünen für die Räumung des früheren Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier verantwortlich seien.