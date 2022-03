1 Nicht nur in Deutschland sind die Spritpreise gestiegen. Foto: Worldpics / shutterstock.com

Die Ukraine-Krise hat den Anstieg der Spritpreise noch weiter befördert. Wer in den letzten Tagen an die Tankstelle fuhr, musste mit Schrecken feststellen, dass selbst der Diesel mehr als 2 Euro pro Liter kostet. Doch wie sind die Preise derzeit in anderen Ländern Europas und der Welt? In der nachfolgenden Tabelle haben wir die Spritpreise für 36 Länder am heutigen Mittwochmorgen (Stand: 7:34 Uhr) miteinander verglichen.

Tabelle: Spritpreise weltweit im Vergleich

Land E10 Diesel Albanien 1,58 € 1,57 € Australien 1,04 € 1,04 € Österreich 1,69 € 1,72 € Belgien 1,95 € 2,08 € Belgien 1,43 € 1,46 € Canada 1,12 € 1,01 € Dänemark 2,21 € 2,15 € Estland 1,95 € 1,89 € Finnland 2,06 € 2,04 € Frankreich 1,93 € 1,97 € Deutschland 2,01 € 2,03 € Griechenland 1,94 € 1,68 € Ungarn 1,21 € 1,22 € Indien 1,14 € 1,03 € Irland 1,77 € 1,68 € Italien 1,95 € 1,84 € Kosovo 1,05 € 1,00 € Lettland 1,84 € 1,75 € Litauen 1,84 € 1,84 € Luxemburg 1,66 € 1,73 € Neuseeland 1,01 € 1,57 € Niederlande 2,48 € 2,28 € Norwegen 2,48 € 2,47 € Polen 1,18 € 1,19 € Portugal 1,91 € 1,81 € Rumänien 1,48 € 1,50 € Serbien 1,45 € 1,52 € Slowakei 1,33 € 1,17 € Slowenien 1,55 € 1,66 € Spanien 1,75 € 1,67 € Schweden 2,11 € 2,48 € Schweiz 1,87 € 1,97 € Tschechien 1,43 € 1,48 € Türkei 1,20 € 1,27 € Großbritannien 1,87 € 1,94 € USA 0,83 € 0,90 € Quelle: myLPG.eu und ADAC

Warum ist Sprit in Deutschland so teuer?

Im Spritpreisvergleich gehört Deutschland mit Ländern wie Schweden, Dänemark oder auch den Niederlanden zu den Anführern der Liste. Der hohe Preis hat mehrere Gründe. Zunächst einmal importiert Deutschland laut dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie 98 Prozent des Erdöls aus dem Ausland und ist damit abhängig von den Preisen am Weltmarkt. Da insbesondere Russland zu den Hauptlieferanten von Erdöl gehört, hat sich auch die Ukraine-Krise und der dadurch gestiegene Rohölpreis negativ auf die Verbraucherpreise ausgewirkt (Mehr dazu hier: Warum sind Benzin und Diesel so teuer?). Doch auch vor dem Krieg hat eine weltweit gesteigerte Nachfrage nach dem langsamen Abebben der Corona-Pandemie die Rohölpreise in die Höhe getrieben. In Deutschland kommen dazu noch einige Abgaben wie die Energiesteuer, die CO2-Bepreisung oder eine Erdölbevorratungsabgabe. Wie viel Benzin und Diesel ohne diese Abgaben kosten würden, haben wir in diesem Artikel für Sie ausgerechnet.

