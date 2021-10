1 Ohne Steuern wäre der Schock nicht so groß. Foto: dean bertoncelj / shutterstock.com

In diesem Rechenbeispiel haben wir exemplarisch dargestellt, was Benzin und Diesel ohne Steuern und andere Abgaben kosten würden.















Link kopiert

Ein voller Tank ist dieser Tage sehr teuer und ein Ende der Hochphase nicht in Sicht. Warum die Preise derzeit so hoch sind, haben wir bereits an anderer Stelle beantwortet. In diesem Artikel wollen wir einmal durchrechnen, was Benzin und Diesel ohne Steuern und andere Aufschläge kosten würden.

Benzinpreis ohne Steuern

In Deutschland zahlt man auf einen Liter Benzin nicht nur 19 % Mehrwertsteuer, sondern auch 0,6545 € Energiesteuer auf den Nettoverkaufspreis. Hinzu kommen außerdem die CO 2 -Bepreisung und die Erdölbevorratungsabgabe. Der Bundesverband freier Tankstellen gibt an, dass sich der endgültige Verkaufspreis von Benzin wie folgt zusammensetzt:

Der Verkaufspreis von 1,454 € pro Liter enthält:



19 % Mehrwertsteuer: 0,2322 €

Nettoverkaufspreis: 1,2218 €

Energiesteuer (früher Mineralölsteuer): 0,6545 €

CO2-Bepreisung: 0,0770 €

Erdölbevorratungsabgabe: 0,0030 €

Warenwert des Benzins: 0,4873 €

All das ergibt eine Summe von 0,9667 € an gesetzlichen Abgaben, was ungefähr 66 % des Gesamtpreises entspricht. Würde man das Benzin ohne Steuern verkaufen, käme man auf einen Preis von 0,5673 € pro Liter.

Dieselpreis ohne Steuern

Auch beim Diesel werden dieselben Abgaben fällig. Allerdings beträgt die Energiesteuer auf einen Liter Diesel nur 0,4704 €.

Der beispielhafte Verkaufspreis von 1,3150 € pro Liter setzt sich wie folgt zusammen:



19 % Mehrwertsteuer: 0,2100 €

Nettoverkaufspreis: 1,1050 €

Energiesteuer (früher Mineralölsteuer): 0,4704 €

CO2-Bepreisung: 0,0760 €

Erdölbevorratungsabgabe: 0,0020 €

Warenwert des Diesels: 0,5566 €

Daraus ergibt sich eine Summe von 0,7584 € an gesetzlichen Abgaben, was etwa 58 % des Gesamtpreises entspricht. Würde man die Steuern weglassen, käme man auf einen Preis von 0,6346 € je Liter Diesel.

Wer die Steuerbelastung auf andere Kraftstoffarten berechnen will, kann diesen Online-Rechner benutzen.

Lesen Sie auch: Wann ist die beste Zeit zum Tanken?