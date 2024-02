Sedigheh Rouzafzoun und Daniel Leukauf, IT-Experten: „Wie verlässlich sind deutsche Gesetze?“

1 Sedigheh Rouzafzoun und Daniel Leukauf in ihrer neuen Wohnung in Stuttgart-Vaihingen. Foto: Akiko/achenmann

Sie bauen gerade in Stuttgart ihr erstes gemeinsames Nest – Sedigheh Rouzafzoun und Daniel Leukauf. Doch plötzlich ist das junge Glück getrübt: Was, wenn die Einbürgerung der Iranerin keinen Schutz bietet? Zwei Stimmen aus der Reihe „Zuhause ist hier“.











Sie kommt aus dem Iran, er aus Österreich. Ein frisch verliebtes IT-Experten-Paar, Ende 30, das Kinder möchte. Gerade erst sind sie zusammengezogen in eine Wohnung in Stuttgart-Vaihingen, als Sedigheh Rouzafzoun und Daniel Leukauf von dem Treffen in Potsdam hören, an dem auch AfD- und CDU-Vertreter teilgenommen haben. „Das ist ein Schock für mich und für das Land, das sich eigentlich um eine Willkommenskultur bemüht und den Ruf, ein Nazi-Problem zu haben, loszuwerden versucht“, sagt Sedigheh Rouzafzoun.