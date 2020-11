Schwerer Bahnunfall in Schorndorf

4 Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach dem Unglück in Haubersbronn, bei dem am Montag ein Teenager schwer verletzt worden ist, hat die Polizei eine Vermutung zur Unfallursache. Der 15-Jährige schwebt laut einem Sprecher nicht in Lebensgefahr.

Schorndorf - Nach dem Bahnunfall in Schorndorf-Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis), bei dem am Montagnachmittag ein Teenager schwer verletzt worden ist, hat die Polizei eine Vermutung auf die Unglücksursache. „Es gibt Hinweise, dass der 15-Jährige mit Kopfhörern unterwegs war“, so ein Sprecher am Dienstagmorgen.

Gegen 14.30 Uhr wollte der Jugendliche die Gleise auf einem unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Dabei wurde er von einem Zug, der in Richtung Oberndorf unterwegs war, erfasst. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Laut dem Polizeisprecher schwebt der Junge trotz seiner schweren Verletzungen nicht in Lebensgefahr.

Sind Kopfhörer im Straßenverkehr legal?

Kopfhörer sind im Straßenverkehr nicht grundsätzlich verboten – weder bei Auto-, Fahrrad- oder Motorradfahrern. Während diese aber ein Bußgeld von zehn Euro riskieren, wenn ihre Wahrnehmung durch die Geräte nachweislich beeinträchtigt wird, dürfen sich Fußgänger ohne Einschränkungen mit Kopfhörern bewegen. Allerdings sind sie im Falle eines Unfalls besonders gefährdet.

Auch wenn genaue Statistiken zur Unfallursache Kopfhörer nicht vorliegen, kommt es immer wieder vor, dass Fußgänger wegen der Geräte Geräusche und Signale nicht mehr richtig wahrnehmen können. Nicht immer sind Autos oder Straßenbahnen beteiligt: Im April 2019 löste in Hessen ein Jogger mit Kopfhörern, der die Landebahn eines Segelflugplatzes überquerte, eine Bruchlandung mit zwei Schwerverletzten aus. Im September desselben Jahres stürzte in Stuttgart ein Radfahrer und verletzte sich schwer, dessen Kopfhörerkabel sich in den Speichen seines Rades verfangen hatte.