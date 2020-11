Jugendlicher wird an Bahnübergang von Zug erfasst

Unfall in Haubersbronn

4 Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Montagnachmittag will ein 15-Jähriger einen unbeschrankten Bahnübergang in Haubersbronn überqueren. Doch es kommt ein Zug – und erfasst den Jugendlichen.

Haubersbronn - Im Rems-Murr-Kreis hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 15-Jähriger zu Fuß in Haubersbronn unterwegs und wollte gegen 14.30 Uhr auf der Straße An der Wieslauf die Gleise überqueren. Dort gibt es einen unbeschrankten Bahnübergang, wie die Polizei mitteilt.

Zeitgleich kam ein Zug aus Richtung Oberndorf und erfasste den Jugendlichen. Er erlitt schwere Verletzungen und kam nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.