SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: BW-Duell in der Bundesliga – wer ist die Nummer eins im Land?

BW-Duell in der Bundesliga – wer ist die Nummer eins im Land?

1 Wer setzt sich am Samstag durch? Der VfB mit Angelo Stiller (Mi.)? Oder der SC Freiburg mit Vincenzo Grifo (li.) und Michael Gregoritsch? Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Samstag steigt das Landesduell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart. Wir blicken mit verschiedenen Experten auf die Partie und gehen der Frage nach: Wer ist die Nummer eins im Land? Zunächst aber beleuchten wird die Lage der beiden Clubs.











Link kopiert



Vor knapp fünf Monaten war der VfB Stuttgart die Nummer eins im Land, und wie. Anfang September war es, als Christian Streich nach dem 0:5-Debakel seines SC Freiburg in Stuttgart durch die Katakomben taumelte – und auf dem Pressepodium bedient und zerknirscht dies zum Besten gab: „Wir müssen schon wissen, wer wir sind“, sagte der Trainer: „Über uns wird erzählt, wir sind eine Spitzenmannschaft. Ich lach mich kaputt.“ Und weiter: „Wir müssten uns jetzt eingraben, schonungslos analysieren und ganz hart trainieren.“ Der VfB, so Streich, sei in allen Belangen überlegen gewesen.