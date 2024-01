Elfmeter-Wahnsinn im Achtelfinale des Afrika-Cups. Die Demokratische Republik Kongo mit dem VfB-Stürmer Silas Katompa hat im Achtelfinale Mitfavorit Ägypten besiegt. Die Entscheidung fiel erst nach 18 Versuchen im Elfmeterschießen - 9:8 hieß es am Ende. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.

Silas Katompa wurde kurz vor Ende der 90 Minuten eingewechselt, trat im Elfmeterschießen an und traf. Vor dem VfB-Stürmer hatte bereits sein Vereinskollege Serhou Guirassy mit Guinea das Viertelfinale erreicht. Die Westafrikaner setzten sich im Achtelfinale am Sonntag gegen Äquatorialguinea dank eines Treffers von Mohamed Bayo in der achten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch. Guirassy, der erst im Laufe der Gruppenphase nach überstandener Oberschenkelverletzung sein Comeback gegeben hatte, wurde in der 60. Minute eingewechselt.

Guinea spielte fast die gesamte zweite Halbzeit lang in Überzahl, nachdem Federico Bikoro nach einem groben Foulspiel die Rote Karte gesehen hatte (55.). Die beiden Stuttgarter Bundesligaprofis treffen nun am kommenden Freitag direkt aufeinander (Anpfiff 21 Uhr).