1 Ralf Stegner war zunächst Innenminister, dann Finanzminister in Schleswig-Holstein. In einem Video wird er von dem Youtuber Kilic reingelegt. Foto: dpa/Frank Molter

Der Youtuber Kilic hat Ralf Stegner angerufen und sich als SPD-Parteichef Norbert Walter Borjans ausgegeben. Stegner fällt darauf rein. Seine Antwort zeigt, wie es um die Solidarität mit Olaf Scholz steht.

Stuttgart - Für Ralf Stegner läuft es gerade nicht so gut. Seit dem SPD-Bundesparteitag am Wochenende gehört der bisherige Parteivize nicht mehr dem Bundesvorstand der Partei an. Und nun wird auch noch ein Video bekannt, in dem der umstrittene Youtuber Klemens Kilic Ralf Stegner reinlegt. Darüber hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet.

In dem knapp drei Minuten langen Video ruft Kilic Stegner an und gibt sich als Norbert Walter-Borjans, den neuen Mann an der Spitze der SPD, aus. Stegner erkennt offenbar nicht, dass in Wirklichkeit jemand anderes spricht.

Finanzminister werden – „was hältst du davon?“

„Ich habe ein Anliegen, über das ich kurz mit dir sprechen möchte“, sagt Kilic zu Beginn. Dann bietet er Stegner an, den Posten des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers Olaf Scholz zu übernehmen.

Begründung: Saskia Esken und er hätten sich zusammengesetzt und „möchten eine strategische Änderung durchsetzen, mit der wirklich beide Camps zufrieden sind.“ Er glaube, „dass wir die Groko erhalten müssen, aber gleichzeitig gleichzeitig den Vizekanzlerposten mit einer bekannten progressiven Stimme neu besetzen möchten, und mit Saskia im Gespräch haben wir da an dich gedacht“, erklärt der Youtuber alias Norbert Walter-Borjans. „Was hältst du davon?“

Stegners schweigt einige Sekunden, sagt dann: „Das ist natürlich sehr überraschend. Da müsste ich einen Moment drüber nachdenken, aber Erfahrung als Finanzminister habe ich tatsächlich. Und, ähm, vorstellen kann ich mir das.“ Er müsse natürlich erst noch mit seiner Frau darüber sprechen, schiebt Stegner nach. Kilic kündigt an, am nächsten Tag noch einmal anzurufen und sich anschließend mit allen Beteiligten zusammenzusetzen. Das Video wurde offenbar vor dem Parteitag aufgezeichnet.

Wer ist der Youtuber Kilic?

Der Youtuber Kilic scheint der AfD nahe zu stehen. Der AfD-Chef Jörg Meuthen bezeichnete den Youtuber in einer im Netz veröffentlichten Kolumne als „Sympathisant“ der Partei. Ein Video mit der Grünen-Chefin Annalena Baerbock vor der Landtagswahl in Sachsen beendete Kilic mit den Worten: „Blau wählen für Deutschland und Sachsen.“ In dem Stegner-Video trägt Kilic ein T-Shirt mit Deutschlandflaggen auf den Ärmeln. Ralf Stegner selbst wolle sich zu dem Video nicht äußern, sagte sein Sprecher unserer Zeitung.

Bis Montagmorgen sammelte das Video rund 84.000 Klicks ein. Auf dem Parteitag der SPD hatten die neuen SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans den Zusammenhalt in der Partei beschworen. Zuvor hatte die Partei in einem langen Prozess aus mehreren Zweierteams, die zur Wahl angetreten waren, eine neue Spitze gewählt.

Die schwierige Lage der SPD

Im Gegensatz zu Vizekanzler Olaf Scholz, der auch angetreten war, zählen Esken und Walter-Borjans zum linken Lager. Nun wird die Partei von zwei Menschen geführt, die inhaltlich weitgehend eine andere Linie vertreten als die meisten SPD-Minister, die derzeit der Bundesregierung angehören.

Zum Ende des Youtube-Videos hin sagt Stegner zum vermeintlichen Walter-Borjans über die Große Koalition: „Wir müssen einerseits da drin sein, aber andererseits ein klares Signal setzen, dass es Veränderungen gibt aus einer selbstbewussten Partei heraus. Und auch wenn wir gegeneinander kandidiert haben, das will ich schon sagen, weißt du, dass ich inhaltlich deutlich näher bei all dem bin, was ihr vertretet.“