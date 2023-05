7 Drei Outfits am Krönungswochenende – Prinzessin Kate zündete ein modisches Feuerwerk. Foto: AFP/Imago/i Images

Weiß am Krönungstag, Blau zum „Big Lunch“, Rot beim „Coronation Concert“ – die drei Outfits von Prinzessin Kate am Wochenende bildeten zusammen die britischen Landesfarben.









Eine weiße Alexander-McQueen-Robe am Samstag. Ein hellblauer Blazer für den „Big Lunch“ in Windsor am Sonntagnachmittag. Rot von Kopf bis Fuß beim „Coronation Concert“ im Park von Schloss Windsor dann am Abend. Weiß-blau-rot – beim Krönungsmarathon am Wochenende hat Prinzessin Kate in ihren drei Outfits alle drei Farben des „Union Jack“ untergebracht.