Der Wettergott muss ein Musikfan sein: Bei deutlich freundlicherem Wetter als am Krönungssamstag stieg am Sonntagabend im Park von Schloss Windsor das „Coronation Concert“ zu Ehren von König Charles III. und Königin Camilla.

Musik für den König machten unter anderem Olly Murs, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Take That und der Pianist Lang Lang. Ein besonderer Moment war der Auftritt der 13-jährigen blinden Pianistin Lucy Illingworth, der besonders auch Königin Camilla rührte.

Abgerundet wurde die Show von einem Laser-Spektakel und Leucht-Drohnen am Himmel. Die trutzigen Mauern von Schloss Windsor bildeten eine fantastische Kulisse. Viele britische Musikstars sollen Charles im Vorfeld abgesagt haben, darunter Adele und Harry Styles.

Zu dem Konzert waren rund 20.000 Menschen gekommen, die Tickets wurden zu großen Teilen verlost. Auch das Königspaar selbst war dabei und viele Mitglieder der Familie Windsor. Gelöst winkten König Charles und Königin Camilla der Menge zu.

Charlotte und George müssen nicht ins Bett

Prinz George und Prinzessin Charlotte durften lange aufbleiben – zusammen mit ihren Eltern Prinz William und Prinzessin Kate saßen sie in der ersten Reihe der „Royal Box“. Der fünfjährige Prinz Louis war daheim im Bett.

Kate trug einen eleganten roten Anzug, ihre braunen Haare waren diesmal offen. Die achtjährige Charlotte, die enthusiastisch mit ihrem „Union Jack“-Fähnchen wedelte und lauthals bei Katy Perrys Hit „Roar“ mitsang, hatte ein nostalgisches cremeweißes Kleid mit Schleifenkragen an. Prinz George trug Anzug und sogar eine Krawatte.

Zum Ende des Konzerts kam Prinz William auf die Bühne, um eine Rede zu halten. Er erinnerte an seine verstorbene Großmutter und sprach davon, wie bereichernd es sei, sein Leben in den Dienst an der Gesellschaft zu stellen.

Alle Queen-Enkel sind da – außer Prinz Harry

In der „Royal Box“ verfolgten das Konzert unter anderem Herzogin Sophie und Prinz Edward mit ihrer Tochter Louise und ihrem Sohn James. Prinz Andrew war da. Fast alle Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. waren gekommen: Peter Phillips mit seiner Freundin Lindsay Wallace und seinen Töchtern Savannah und Isla. Zara und Mike Tindall. Prinzessin Eugenie mit ihrem Mann Jack Brooksbank. Ihre Schwester Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi. Alle Queen-Enkel – außer Prinz Harry, der bereits kurz nach der Krönung zum Flughafen gehetzt war, um in Kalifornien den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern.