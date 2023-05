Bei der Musik von Lionel Richie, Take That oder Katy Perry hielt es keinen Royal auf seinem Platz. Besonders begeistert war aber Prinzessin Charlotte, als ein bestimmtes Lied erklang.

„You’re gonna hear me roar“ – Prinzessin Charlotte war voll dabei, als Katy Perry am Sonntagabend in Windsor ihren Hit „Roar“ anstimmte. Es war schon spät, aber die Achtjährige wirkte kein bisschen müde, schwenkte ihren „Union Jack“-Wimpel und sang lauthals mit. Perry trat in einem spektakulären goldenen Kleid beim „Coronation Concert“ auf – und riss die kleine Prinzessin richtig mit.

Die Menschen in den sozialen Medien waren hingerissen vom Enthusiasmus der Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate: „Sie ist so süß“, war die einhellige Meinung. Begeistert waren Royal-Fans auch von ihrem hübschen, nostalgisch gestuften Kleid mit Schleifenkragen.

Charlottes Bruder Prinz George hielt es bei Lionel Richie nicht mehr auf dem Platz – wie die gesamte „Royal Box“ sprang er auf und schwenkte sein Fähnchen. Mit seinen Hits „Easy Like Sunday Morning“ oder „All Night Long“ riss Richie auch noch den letzten Royal von den Sitzen. Besonders enthusiastisch tanzte aber Herzogin Sophie, die Schwägerin des Königs.

Das „Coronation Concert“ war ein weiterer Höhepunkt des langen Krönungswochenendes und sollte König Charles III. und Königin Camilla feiern. Die zeigten sich gelöst und gut gelaunt, schunkelten mit und schwenkten zur Musik von „Take That“ ihre Fähnchen.

Als ihr Vater William auf die Bühne kam, um eine Rede zu halten, strahlte Charlotte vor Stolz und stellte aufgeregt sicher, dass auch George mitbekam, wer jetzt die Bühne betrat.

Der Prince of Wales sprach seinen Vater direkt an: „Pa, wir alle sind so stolz auf Dich.“ William erinnerte auch an seine Großmutter, die verstorbene Queen: „Ich weiß, dass sie da oben ist, liebevoll ein Auge auf uns haltend. Und sie wäre eine sehr stolze Mutter.“

Auf der Instagramseite der Wales’ wurde noch in der Nacht ein Video des Konzerts veröffentlicht:

Bereits tagsüber hatten hunderttausende Briten ihren Monarchen mit Straßenpartys und Nachbarschaftspicknicks gefeiert. Auch die Windsors mischten sich bei den „Big Lunches“ unter die Feiernden : Kate und William tranken in Windsor ein „Coronation Ale“, in Chalfont St Giles, eine Stunde nördlich von London, feierten Charles’ Nichten Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit. Charles’ Schwester Prinzessin Anne und ihr Ehemann, Vizeadmiral Timothy Laurence, zeigten sich bei einer Feier in Swindon. Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie aßen Kuchen in Cranleigh in der Grafschaft Surrey.