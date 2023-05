Designer Bruce Oldfield hat sich selbst übertroffen – das Krönungskleid von Königin Camilla ist ein Kunstwerk für sich. Und ein sehr persönliches noch dazu: Auf den Rock der Peau-de-Soie-Robe waren mit Gold- und Silberfäden besondere Motive aufgestickt.

So prangten am Saum des Rockes in Gold zwei Hunde. Genauer gesagt Jack-Russel-Terrier – Beth und Bluebell, die Hunde, die die Königin vor ein paar Jahren aus dem Tierheim zu sich geholt hatte.

Wer ganz genau hinsah, erkannte, dass zwischen den silbernen Blumenranken auch Namen eingestickt waren. Es handelt sich um die der Kinder und Enkelkinder der Königin: Tom und Laura, ihr Sohn und ihre Tochter, und Gus, Freddy, Louis, Eliza and Lola, ihre fünf Enkelkinder.

Drei der Enkelschar hatten auch eine wichtige Rolle während der Krönung: Gus und Louis Lopes, Lauras Söhne, sowie Freddy Parker Bowles, Toms Sohn, waren Königin Camillas Ehrenpagen und hielten ihre Schleppe – obwohl Gus sich bei einem Sturz vom Fahrrad den Arm gebrochen hatte. Der Gips lugte aus dem Jackettärmel.