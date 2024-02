Preisschock beim Strom: 16 Prozent mehr im Monat – EnBW erhöht Preise drastisch

1 Der Energieversorger EnBW reagiert auf die gestiegenen Netzkosten. Foto: dpa/Uli Deck

Die EnBW dreht kräftig an der Preisschraube: Haushaltsstrom wird in der Grund- und Ersatzversorgung um fast 16 Prozent teurer. So begründet der Konzern den Preisschock.











Der Karlsruher Energiekonzern EnBW erhöht den Preis für Haushaltsstrom zum 1. April deutlich. Die Tarife in der Grund- und Ersatzversorgung steigen um 15,9 Prozent, kündigte der Versorger am Dienstag an. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden (kWh) bedeutet dies Mehrkosten von monatlich rund 16 Euro.