1 Fehlwürfe in Biotonnen treiben die Gebühren für die Haushalte in die Höhe. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Zu viel Abfall landet nicht dort, wo er hingehört. Die AVL im Landkreis Ludwigsburg will die Quote niedrig halten und chippt deshalb die grüne Tonne für Papier.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Pizzakarton grüßt mitsamt Essensresten aus der Biotonne – wo er nicht hingehört: Müllsünder wohnen meistens in Mehrfamilienhäusern mit drei bis sechs Haushalten. Das ist in Ludwigsburg, Kornwestheim und Bietigheim-Buch der Fall, das teilt die kreiseigene Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL) mit. An diesen Hotspots sollen Wertstoffscouts die Sortiermoral heben. Sie sperren auch immer mal wieder Mülltonnen – das setzt die AVL mit Chips um, die vom Jahr 2024 an auch an den grünen Tonnen für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) angebracht werden.