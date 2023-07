Welche Kosten auf Sie zukommen, wenn Sie am Flughafen in Stuttgart in den Sommerferien 2023 parken und welche Möglichkeiten Sie haben, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Zwischen dem 21. Juli und dem 10. September 2023 bietet der Flughafen Stuttgart ein Sommerspecial für Langzeitparker an. Buchen sollten Sie mindestens 2 Tage im Voraus, außerdem können Sie Parkplätze für eine Woche, zwei oder drei Wochen mieten.

Die Kosten im Überblick: Parken direkt am Flughafen in Stuttgart

Am Flughafen direkt haben Sie die Möglichkeit, auf verschiedenen Parkplätzen zu parken. Die nachfolgenden Preise beziehen sich auf die Sommerspecials 2023. Parkplätze können online unter parken.flughafen-stuttgart.de gebucht werden. Geben Sie hier einfach Ihren Urlaubszeitraum an und finden Sie den für Sie besten Parkplatz:

Lesen Sie auch

Parkplatz P0

7 – 8 Tage: ab 60 Euro

14 – 15 Tage: 90 Euro

21 – 22 Tage: 120 Euro

Auf dem Parkplatz P0 können Sie bis zu 1 Stunde kostenfrei parken. Das ist vor allem interessant für diejenigen, die jemanden am Flughafen abholen möchten. Der Tageshöchstpreis beträgt 27 Euro. Der Parkplatz befindet sich 750 Meter von den Terminals entfernt. In circa 10 Gehminuten haben Sie den Check-In-Schalter erreicht.

Parkhaus P2

7 – 8 Tage: ab 75 Euro

14 – 15 Tage: 105 Euro

Für Kurzparker bezahlen Sie pro Stunde 6 Euro und bis zu 28 Euro täglich. Außerdem verfügt das Parkhaus unter anderem über Frauen- und Familienstellplätze, Ladestationen für Elektroautos sowie einen Aufzug. In 5 Minuten sind Sie bei den Terminals. Die Entfernung beträgt circa 400 Meter.

Parkhaus P4

7 – 8 Tage: ab 85 Euro

14 – 15 Tage: 110 Euro

Je 30 Minuten liegen die Kosten bei 3 Euro, bei den Höchstkosten muss man mit 32 Euro pro Tag rechnen. Ausgestattet (unter anderem) mit Frauen- und Familien- sowie Behindertenstellplätzen und Ladestationen für E-Autos ist das Parkhaus überwiegend überdacht und befindet sich nur 200 Meter von den Terminals entfernt.

Parkhaus P6

7 – 8 Tage: ab 95 Euro

14 – 15 Tage: 125 Euro

Im Parkhaus P6 bezahlen Sie pro 30 Minuten 3 Euro. Die Tageshöchstkosten belaufen sich auf 35 Euro. Unter anderem finden Sie hier ebenfalls Behinderten- sowie Frauen und Familienstellplätze. Der Standort ist mit 80 Meter Entfernung von den Terminals nahezu perfekt. Noch eine weitere Info: In diesem Parkhaus läuft alles über das sogenannte Automated Valet Parken (AVP), sofern Ihr Auto mit der entsprechenden Technik ausgestattet ist. Das bedeutet, dass Sie Ihr Auto auf dem ausgewiesenen Parkplatz abstellen und durch die integrierte Fahrzeugtechnik sowie der Technik des Parkhauses ein Parkplatz zugewiesen wird und das Auto jeweils hin- und zurückfährt.

Parkhaus P14

7 – 8 Tage: ab 83 Euro

14 – 15 Tage: 109 Euro

Auch hier bezahlen Sie pro 30 Minuten 3 Euro. Der Tageshöchstsatz beträgt 30 Euro. Der Parkplatz P14 befindet sich gegenüber von Terminal 3 und ist in nur 2 Gehminuten davon erreichbar. Außerdem sind über 90 XL-Stellplätze (Breite: 3,50 Meter) verfügbar.

Parkhaus P21

14 – 15 Tage: 90 Euro

21 22 Tage: 115 Euro

Die Kosten belaufen sich auf 3,50 Euro pro Stunde und höchstens 33 Euro am Tag. Von 17 bis 6 Uhr am Folgetag kostet die Abendpauschale 10 Euro. Betätigen Sie hierfür am Automaten beim Bezahlen die Taste „Pauschale“. Beachten Sie allerdings, dass das Parkhaus nur zu Messe- und Veranstaltungszeiten geöffnet ist.

Parkhaus P23

14 – 15 Tage: 100 Euro

21 – 22 Tage: 125 Euro

Gleiches wie für das Parkhaus P21 gilt ebenso für das Parkhaus P23.

Parkhaus P26

7 – 8 Tage: ab 55 Euro

14 – 15 Tage: 80 Euro

21 – 22 Tage: 105 Euro

Für das Parkhaus P26 gelten die gleichen Kosten und Bestimmungen wie für P21 und P23.

Kurzparkplätze am Flughafen in Stuttgart

Wer lediglich jemanden abholen oder zum Flughafen bringen möchte, hat noch zusätzliche Parkplätze zur Verfügung:

Kiss & Fly-Zone

Die Kiss & Fly-Zone befindet soch umittelbar vor den Terminals. Beim Einfahren öffnet sich eine Schranke, die automatisch Ihr Kennzeichen erfasst. In der Kiss & Fly-Zone können Sie dann 8 Minuten kostenlos parken. Wer vor Ablauf der 8 Minuten die Zone verlässt, kommt problenlos durch die Schranke. Mit folgenden Preisen müssen Sie rechnen:

bis 8 Minuten: kostenfrei

8 - 10 Minuten: 5 Euro

10 - 15 Minuten: 10 Euro

15 - 20 Minuten: 20 Euro

10 - 30 Minuten: 30 Euro

30 Minuten: 40 Euro

Bezahlen können Sie an der Ausfahrt mit EC-Karte oder auch am Kassenautomaten, indem Sie Ihr Kfz-Kennzeichen eingeben (Bar, EC- oder Kreditkarte). Achtung: Wer sich länger als 30 Minuten in der Kiss & Fly-Zone aufhält, wird kostenflichlig abgeschleppt (240 Euro inklusive Parkgebühren).

Sollten Sie innerhalb von 15 Minuten erneut in die Kiss & Fly-Zone einfahren, warten folgende Preise auf Sie:

bis 8 Minuten: 10 Euro

8 - 10 Minuten: 15 Euro

10 - 15 Minuten: 20 Euro

15 - 20 Minuten: 30 Euro

10 - 30 Minuten: 40 Euro

30 Minuten: 40 Euro

Weitere Parkmöglichkeiten für Kurzparker:

P0: bis zu einer Stunde kostenfrei

P9/P25: 5,50 Euro / bis zu einer Stunde

P8/P11: 3 Euro / bis zu einer Stunde

P2/P12: 6 Euro / bis zu einer Stunde

P4: 3 Euro (halbe Stunde), 6 Euro / bis zu einer Stunde

P14: 3 Euro (halbe Stunde), 6 Euro / bis zu einer Stunde

P6: 3 Euro (halbe Stunde), 6 Euro / bis zu einer Stunde

P3/P5: 3 Euro (halbe Stunde), 6 Euro / bis zu einer Stunde

Parken außerhalb des Flughafens

Wer sich für einen Parkplatz außerhalb des Flughafens entscheidet, der muss einen Shuttleservice in Anspruch nehmen, um zum Terminal zu kommen. Je nach Zeitraum können Sie hier gegebenenfalls günstiger parken.

Parkservice-Anbieter:

Airparks Parkhaus Stuttgart: Raiffeisenstraße 18, 70794 FilderstadtBonlanden

Airparks Parkplatz Stuttgart: Zufahrt Bahnhofstraße 82, 70794

FlyAwayService: Vor dem Lauch 20, 70567 Stuttgart (Fasanenhof)

APS Garage Valet: Liststraße 2, 73760 Ostfildern

Parkservice STR: Echterdinger Straße 95, 70794 Filderstadt

Agel Parkservice: Hauptstraße 24, 70771 LeinfeldenEchterdingen

Park & Fly Stuttgart: Kraichgaustraße 12, 73765 Neuhausen auf den Fildern

Wann sollte man am Flughafen in Stuttgart sein

Der Flughafen Stuttgart empfiehlt, mindestens 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, aber keinesfalls mehr als 3 Stunden vorher. Weitere Infos und Tipps finden Sie hier: Alles, was Sie zum Reisen mit dem Flugzeug wissen sollten.