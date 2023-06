Urlaubszeit heißt für viele auch Reisezeit. Wer in den Urlaub fliegt, fragt sich: Wann sollte ich am Flughafen sein? Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Flughäfen? Und was ändert sich, wenn ich nur mit Handgepäck reise? Wir haben alle Infos für Sie im Artikel.

Grundsätzlich sollten Sie ausreichend Zeit am Flughafen einplanen und mindestens 2 Stunden vor Ihrem Abflug im Terminal erscheinen. Die Check-in-Schalter der Fluggesellschaften öffnen in der Regel 2-3 Stunden vor dem Abflug. Dort wird Ihr Reisegepäck gewogen und eingecheckt, um es anschließend automatisch zum Flugzeug zu befördern.

Die Flughäfen empfehlen in der Regel die Nutzung des Online-Check-ins oder des Vorabend-Check-ins, sofern diese Dienste von Ihrer Fluggesellschaft angeboten werden. Dadurch können Sie Ihr Gepäck bereits am Vorabend aufgeben und erhalten Ihre Bordkarte, um am Reisetag direkt zur Sicherheitskontrolle zu gehen.

Lesen Sie auch

Um längere Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden, bieten einige Flughäfen die Möglichkeit, ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu reservieren. Dadurch haben Sie einen exklusiven Zugang zu den Kontrollstellen und können Ihre Wartezeit reduzieren.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen und einen Parkplatz benötigen, empfiehlt es sich, diesen frühzeitig im Voraus online zu reservieren. Planen Sie genügend Zeit für die Wege zum und innerhalb des Terminals ein, um unnötigen Stress zu vermeiden.

Wenn Sie lediglich mit Handgepäck reisen, sollten Sie, wenn möglich, den Online Check-in nutzen. Dann müssen Sie am Flughafen gar nicht mehr zum Schalter Ihrer Airline, sondern können direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Beachten Sie, dass es je nach Flughafen und Verkehrsaufkommen bei den Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten kommen kann. Die Empfehlung der Flughäfen lautet, 45 Minuten vor Abflug am Gate zu sein. Sie sollten mit Handgepäck also mindestens 1 Stunde vor Abflug am Flughafen sein. Besser ist es, wenn Sie 1,5 bis 2 Stunden einplanen.

Die Empfehlung, etwa 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, basiert auf verschiedenen Faktoren und dient dazu, einen reibungslosen Ablauf vor dem Abflug zu gewährleisten.

1. Check-in-Prozess: Beim Check-in erhalten Sie Ihre Bordkarte und können Ihr Gepäck aufgeben. Je nach Fluggesellschaft und Flughafen kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch Warteschlangen, insbesondere während der Stoßzeiten oder bei internationalen Flügen, können zu Verzögerungen führen.

2. Sicherheitskontrolle: Die Sicherheitskontrolle ist ein unvermeidlicher Schritt vor dem Einsteigen ins Flugzeug. Hier werden Ihre Person und Ihr Handgepäck auf verbotene Gegenstände oder Gefahren überprüft. Auch hier kann es, je nach Flughafen und Verkehrsaufkommen zu Wartezeiten kommen.

3. Boarding und Gate-Zeit: Das Boarding beginnt normalerweise etwa 30-45 Minuten vor dem Abflug. Es ist wichtig, genügend Zeit zu haben, um zum Gate zu gelangen, insbesondere wenn der Flughafen groß ist oder lange Wege zwischen den Bereichen zurückgelegt werden müssen.

Verspätungen bei der Anreise, unvorhergesehene Ereignisse oder unerwartete Schwierigkeiten können immer auftreten. Indem Sie eine frühe Ankunftszeit am Flughafen einplanen, haben Sie eine Pufferzeit, um solche Situationen zu bewältigen.

Damit Sie Ihren Anreisetag möglichst entspannt gestalten können, empfiehlt der Flughafen Frankfurt, den Online Check-in oder den Vorabend Check-in zu nutzen, den einige Airlines anbieten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihr Reisegepäck bereits am Abend vor Ihrer Reise aufzugeben. Sie erhalten Ihre Bordkarte und können sich am Reisetag direkt zur Sicherheitskontrolle begeben. Einige Fluggesellschaften erheben allerdings unter Umständen eine Servicepauschale für den Check-in am Vorabend. Informieren Sie sich daher bei Ihrer Airline, ob und in welcher Höhe eine solche Gebühr anfällt.

Grundsätzlich sollten Sie ausreichend Zeit am Flughafen einplanen und mindestens 2,5 Stunden vor Ihrem Abflug im Terminal erscheinen, so die Empfehlung des Frankfurter Flughafens. Begeben Sie sich zum Schalter Ihrer jeweiligen Airline. Dort wird Ihr Reisegepäck gewogen und eingecheckt, um es anschließend automatisch zum Flugzeug zu befördern.

Um längere Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden, empfiehlt der Flughafen Frankfurt den kostenfreien Service „FRA SmartWay“. Damit können Sie bequem ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Mit dieser Buchung haben Sie einen exklusiven Zugang zu den Kontrollstellen und können Ihre Wartezeit reduzieren.

Ein Tipp für die Ferienzeit: Die Parkhäuser rund um die Terminals 1 und 2 sind oft stark frequentiert. Buchen Sie daher Ihre Stellplätze frühzeitig im Voraus online, wenn Sie mit dem Auto anreisen.

Um Ihren Reisetag so stressfrei wie möglich zu gestalten, empfiehlt der Flughafen Düsseldorf, den Online-Check-in über die Webseite oder App Ihrer Fluggesellschaft zu nutzen. Dadurch erhalten Sie Ihre digitale Bordkarte sofort und müssen am Tag der Reise nur noch Ihr Gepäck aufgeben. Wenn Sie bereits am Vorabend beim Late Night Check-in Ihr Gepäck abgegeben haben oder nur mit Handgepäck reisen, können Sie direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, sobald Sie am Flughafen ankommen.

Der Beginn des Check-ins hängt von der Airline und dem Reiseziel ab. In der Regel öffnen die Fluggesellschaften den Check-in frühestens drei Stunden vor Abflug.

Für Flüge, die vor 7 Uhr morgens starten, bieten Eurowings und Condor am Flughafen Düsseldorf an Sommer-Wochenenden bereits ab 3 Uhr morgens den Check-in an. An diesen Tagen öffnen auch die Sicherheitskontrollstellen entsprechend früh.

Um den Ablauf am Flughafen möglichst reibungslos zu gestalten, empfiehlt der Düsseldorfer Flughafen, den Passagier-Check-in vor Reiseantritt online durchzuführen. Einige Fluggesellschaften bieten auch die Möglichkeit, am Automaten im Terminal einzuchecken und die Bordkarte dort auszudrucken. Die Gepäckabgabe erfolgt anschließend am Airline-Schalter.

Im Sommer 2023 sollen im Terminalbereich A des Düsseldorfer Flughafens neue Automaten in Betrieb genommen werden, die auch die Gepäckabgabe am Automaten ermöglichen (Self Bag Drop). Weitere Informationen sollen in Kürze auf der Webseite des Flughafens bereitgestellt werden.

Einige Airlines bieten in Düsseldorf auch ein Late Night Check-in am Vorabend des Reisetags zwischen 18 und 20 Uhr für Flüge an, die am nächsten Tag bis 8 Uhr stattfinden. Bei Eurowings stehen in der Abflughalle Self-Service-Stationen zur Verfügung, an denen auch das Vorabend-Check-in möglich ist.

Bitte beachten Sie, dass beim Late Night Check-in aus Sicherheitsgründen jeder Fluggast persönlich anwesend sein muss. Ausnahmen gelten für Familien und Ehepaare, bei denen es ausreicht, wenn eine Person für alle eincheckt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Reisedokumente wie Tickets, Pässe und eventuelle Visa sowie das Gepäck für alle Reisenden mitbringen.

Wenn Sie am Flughafen Hamburg einchecken möchten, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihren Reisestart entspannt zu gestalten. Seien Sie rund 2 Stunden vor Ihrem Abflug am Flughafen. Die Check-in-Schalter der Fluggesellschaften öffnen in der Regel 2-3 Stunden vor Abflug. Nach dem Check-in sollten Sie sich zügig zur Sicherheitskontrolle begeben.

Einige Fluggesellschaften bieten Ihnen die Möglichkeit, schon am Vortag Ihres Fluges einzuchecken und Ihr Gepäck abzugeben. Dadurch starten Sie Ihre Reise am nächsten Tag entspannt, ohne lange Wartezeiten. Informationen darüber, welche Airlines diesen Service anbieten, finden Sie auf der Website des Flughafens Hamburg.

Viele Airlines am Hamburg Airport stellen außerdem einen Online-Check-in-Service zur Verfügung. Nach dem Online-Check-in erhalten Sie Ihre Bordkarte digital, die Sie entweder ausdrucken oder auf Ihrem Mobilgerät speichern können.

Um wertvolle Zeit beim Check-in zu sparen, können Sie außerdem die vollautomatisierte Gepäckaufgabe nutzen. Im Hamburger Flughafen stehen Ihnen mehrere Self-Bag-Drop-Automaten zur Verfügung, an denen Sie Ihr Gepäck ohne Wartezeiten und unabhängig von den Öffnungszeiten der Airlines aufgeben können.

Über das Online-Buchungsportal Slot & Fly haben Sie zudem die Möglichkeit, ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu reservieren. Dadurch verkürzen Sie etwaige Wartezeiten.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, empfiehlt der Flughafen Hamburg, vorab online einen Parkplatz zu reservieren.

Damit Ihr Urlaub vom Flughafen Stuttgart gut beginnt, beachten Sie bitte, dass insbesondere zu Stoßzeiten am frühen Morgen und am Nachmittag mit Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle und am Check-in zu rechnen ist. Der Flughafen Stuttgart empfiehlt daher, alle Ausweise und vorgeschriebenen Reisedokumente stets griffbereit zu haben und die Bestimmungen Ihrer Airline bezüglich Handgepäck zu beachten.

Stellen Sie sicher, dass Sie den aktuellen Flugstatus überprüfen, um über mögliche Änderungen informiert zu sein. Es empfiehlt sich, genügend Zeit für die Wege zum und innerhalb des Terminals einzuplanen, um unnötigen Stress zu vermeiden.

Für Frühflieger öffnen die Check-in-Schalter und die Sicherheitskontrolle bereits ab 3:30 Uhr. Daher ist es ratsam, rechtzeitig am Flughafen einzutreffen, um den Check-in-Prozess und die Sicherheitskontrolle ohne Hektik durchführen zu können.

Generell wird empfohlen, spätestens 2 Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen zu sein, wobei Sie auch früher, bis zu 3 Stunden vor Abflug, erscheinen können. Die Check-in-Schalter der Fluggesellschaften öffnen in der Regel 2-3 Stunden vor dem Abflug. Bitte beachten Sie, dass Sie mindestens 90 Minuten vor Abflug an der Sicherheitskontrolle sein sollten, um ausreichend Zeit für die Kontrollen einzuplanen. Zudem sollten Sie spätestens 45 Minuten vor Abflug am Gate sein, um Ihren Flug nicht zu verpassen.

Am Flughafen Stuttgart haben Sie bei einigen Airlines die Möglichkeit, den Online-Check-in oder die Check-in-Automaten zu nutzen. Beim Vorabend-Check-in können Sie Ihr Gepäck bereits am Vortag aufgeben. Sie erhalten außerdem Ihre Sitzplatzreservierung und Ihre Bordkarte. Dadurch sparen Sie am Abflugtag Zeit, da Sie mit Ihrer Bordkarte direkt durch die Sicherheitskontrolle zum Gate gehen können.