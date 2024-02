Wo wird heute gestreikt? (29.02)

1 Der ÖPNV wird in dieser Woche bundesweit bestreikt – wieder einmal. Foto: IMAGO/Markus Matzel/IMAGO/Markus Matzel

Auch an diesem Donnerstag, 29. Februar, wird wieder gestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft Mitarbeiter im ÖPNV dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Wo ist das der Fall?











Link kopiert



Wer in dieser Woche mit Bus und Bahn unterwegs ist – muss vielerorts vergeblich an der Haltestelle warten. Der Grund ist – wie so oft – ein Streik im kommunalen Nahverkehr. Zu einer bundesweiten Streikwelle im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aufgerufen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die fordert von den Verkehrsbetrieben Entlastungen und verbesserte Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.