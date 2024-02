Nächster Streik im Nahverkehr in Stuttgart: Diese Busse der SSB fahren trotz Streiks

1 Die Busse der SSB bleiben am Donnerstag und am Freitag im Depot. Foto: Andreas/ Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Am Donnerstag und Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Streik auf. Dann steht alles still. Alles? Auf acht Buslinien geht der Betrieb trotz Ausstands weiter. Wo sind die unterwegs?











Link kopiert



Die Gewerkschaft Verdi zieht die Daumenschrauben an. Nur eine Woche nach dem letzten Ausstand bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wird der öffentliche Nahverkehr in Stuttgart abermals bestreikt – und dieses Mal gleich zwei Tage am Stück. Am Donnerstag 29. Februar und Freitag, 1. März, sind die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Einmal mehr trifft es die Verkehrsbranche, die in den zurückliegenden zwölf Monat häufig im Fokus des Arbeitskampfes stand.