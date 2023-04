Ditzingens OB Makurath vor der Wahl „Eine Stadt ist nie fertig“

Am 23. April wählen die Ditzinger ihren Oberbürgermeister. Michael Makurath hat das Amt seit 1999 und tritt erneut an. Im Interview spricht er über die Kritik an seinen zahlreichen Ämtern und über die massive Veränderung der Stadt.