Neue ADAC-Studie in Stuttgart: Wie komme ich am günstigsten zum Flughafen?

Die Weihnachtszeit ist auch Reisezeit. Der Flug und die Unterkunft sind bereits gebucht – die Vorfreude steigt. Aber wie kommt man eigentlich am kostengünstigsten zum Flughafen? Dieser Frage ist der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) in einem bundesweiten Preisvergleich nachgegangen. Untersucht wurden dabei die zehn deutschen Flughäfen mit den höchsten Passagierzahlen – auch Stuttgart.

Wer frühzeitig bucht, kann viel Geld sparen

Verglichen wurden die Preise für das Parken am Airport sowie die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV), Auto, Carsharing oder Taxi. Als Ausgangspunkt diente in allen Untersuchungen der Weg vom jeweiligen Hauptbahnhof zum Flughafen. Der ADAC hat sich dabei auf zwei Fallbeispiele konzentriert: Ein Paar, das einen Wochenendtrip von Freitag bis Sonntag unternimmt, sowie eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, die zwei Wochen von Samstag bis Samstag in der Ferienzeit verreist. „Wer vom Stuttgarter Flughafen in den Urlaub fliegt, hat mit dem ÖPNV die günstigste Option für die An- und Abreise“, sagt Bernd-Holger Köpler, Teamleiter Reisevertrieb und Touristik beim ADAC. Wie an allen anderen Flughäfen auch – bis auf München. Wer allerdings mit mehreren Personen und viel Gepäck unterwegs ist, für den könne die Fahrt mit Bus und Bahn deutlich aufwendiger sein als mit dem eigenen Auto oder mit dem Taxi. Hingegen ist das Parken an den Flughäfen oft sehr teuer. „Wer mit dem eigenen Auto fahren möchte, sollte frühzeitig buchen“, rät der ADAC-Experte. Oft könne man dadurch mit Sonderaktionen wie Weekend- oder Holiday-Specials viel Geld sparen.

Die Fahrt mit der S-Bahn ist am günstigsten

Die Fahrt mit der Bahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Flughafen kostet laut der Untersuchung für das Paar auf Wochenendtrip 14,60 Euro für die Hin- und Rückfahrt sowie die vierköpfige Familie auf 14-tägiger Reise 19,88 Euro. Am teuersten ist es in München mit 45,62 Euro beziehungsweise 52,16 Euro. Am günstigsten gestaltet sich die Fahrt in Nürnberg mit 12 und 18 Euro.

Ein Auto zu leihen ist in der schwäbischen Landeshauptstadt die zweitgünstigste Variante. Als Paar oder für die Familie werden für das Carsharing jeweils 35 Euro fällig. Bundesweit liegt im Ranking hier Düsseldorf mit 28 Euro vorne, Schlusslicht ist Berlin mit 65 Euro.

Bis zu 531 Euro für zwei Wochen Parken

Am teuersten ist hingegen, wenn man am Stuttgarter Flughafen in der Nähe des Terminals parken will. Für das Wochenende muss man 109 Euro, für 14 Tage 125 Euro hinlegen. Am günstigsten ist das Parken am Wochenende überraschend in München mit 29 Euro, für zwei Wochen rangiert mit 108 Euro Hannover auf Platz eins. Dass ein genauer Blick lohnt, zeigt das Beispiel Hamburg: Hier differieren die Preise je nach Anbieter zwischen 199 bis 531 Euro für einen zweiwöchigen Urlaub.

Wer etwas weiter weg parkt und einen kleinen Fußmarsch in Kauf nimmt, kommt deutlich günstiger weg. In Stuttgart belaufen sich die Kosten auf 88 Euro (Wochenende) und 105 Euro (14 Tage). Für den zweiwöchigen Urlaub ist dabei nur Hannover günstiger, hier kostet das Parken für zwei Wochen acht Euro weniger. Hingegen ist Shuttleparken in Stuttgart bundesweit mit 66 Euro für drei Tage am teuersten. Deutlich günstiger ist es am Flughafen Köln/Bonn mit 35 Euro. Für 14 Tage liegen die Kosten für das Shuttleparken in Stuttgart mit 119 Euro sogar höher als für fußläufiges Parken.

Die Fahrt mit dem Taxi lohnt sich nur für Familien

Das Taxi lohnt sich mit 95 Euro in Stuttgart laut ADAC für das Paar am Wochenende im Vergleich zu den anderen Alternativen kaum, lediglich das Parken am Terminal ist teurer. Taxi-Alternativen wie Freenow sind mit 88 Euro nur minimal günstiger. Für die Familie auf 14-Tage-Tour hingegen lohnt der Blick auf das Großraum-Taxi. Die Fahrt direkt zum Terminal schlägt mit 96 Euro zu Buche. Hier sind Taxi-Alternativen mit 105 Euro sogar teurer als das Original.

www.adac.de/flughafenparken