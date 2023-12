Stuttgart 21: S 21: Testfahrten auf den Fildern ab Herbst

7 Vor der Kulisse der Messehallen wird auf den Fildern das letzte Gleis eingebaut. Foto: Ines / Rudel

Am Dienstag hat die Bahn auf den Fildern das letzte fehlende Schienenstück für die ICE-Strecke zwischen Ulm und Stuttgart verlegt. Kommenden Herbst soll die neue Trasse von einem Spezialzug getestet werden.











Auch wenn in der vergangenen Woche erhebliche Zweifel daran aufgekommen sind, dass Stuttgart 21 in vollem Umfang 2025 in Betrieb gehen kann, lassen die Bauarbeiter vor Ort nicht nach. Am Dienstag ist das letzte fehlende Schienenstück zwischen Ulm und dem künftigen Stuttgarter Durchgangsbahnhof auf den Fildern eingebaut worden. „Das ist die Grundlage für den weiteren Ausbau der Strecke“, sagte Bauingenieur Torsten Weinhold, der für die Bahn die Arbeiten in diesem Abschnitt leitet.