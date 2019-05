1 Jubel bei den baden-württembergischen Grünen: Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz und Landtagspräsidentin Muhterem Aras fallen sich in die Arme. Foto: dpa/Fabian Sommer

Was sich zuletzt in der Bundestagswahl und auch in Landtagswahlen abgezeichnet hat, prägt auch den Ausgang der Europawahl in Deutschland. Die Union gewinnt, schwächelt aber. Die AfD legt zu, die Bäume wachsen ihr aber nicht in den Himmel.

Stuttgart. - So richtig europäisch sind die Wahlen zum Europäischen Parlament halt doch nicht. Schade. Der europäischen Einigung kann das schließlich nur zuwider laufen. Wie sehr die nationale Politik EU-Wahlen prägt – das lässt sich am Ergebnis in Deutschland besonders gut ablesen, wie die Hochrechnungen zeigen.

Kein Rückenwind aus Deutschland

Da steht die SPD als die große Verliererin da. Von den Wählern rasiert, deutlich hinter den Grünen zurück, Verluste im zweistelligen Prozentpunkte-Bereich. Der in der niederländischen Heimat erfolgreiche Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament für das Amt des Kommissionspräsidenten, Frans Timmermans, bleibt also ohne Rückenwind aus Deutschland.

Union verliert an Bindekraft

Für die Union heißt es wie so oft in den letzten drei Jahren: Wunden lecken. Sie bleibt stärkste Kraft, aber sie baut ab. Offensichtlich schwindet die Bindewirkung ihrer Themen und auch ihrer Kandidaten.

Zumindest was die Themen angeht, gilt für die Grünen das Gegenteil: Umwelt, Klimaschutz, Ernährung im Status von Neo-Religion – da sind die Grünen für immer mehr Wähler die erste Adresse. Nicht zuletzt, weil ihre Partei diese Themen von Anfang an gesetzt und mit großer Beharrlichkeit gehalten hat. Insofern überrascht ihr Stimmenplus in dieser Europawahl allenfalls durch die enorme Höhe.

AfD im nationalen Trend

Im nationalen Trend bleibt auch die AfD: Sie legt zu, aber die Bäume wachsen ihr nicht in den Himmel. Ihr Erfolg ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass von den sieben Abgeordneten, die sie nach der Europawahl 2014 nach Straßburg schicken durfte, am Ende nur noch Jörg Meuthen für die AfD im Parlament saß. Einen sichereren Hinweis gibt es nicht, dass die meisten AfD-Wähler von ihrer Partei keine irgendwie geartete Leistung sondern nur eines erwarten: gegen alles zu sein – im konkreten Fall gegen das Europäische Parlament.

