Nach Protesten an Aschermittwoch in Biberach: Strobl will politische Veranstaltungen besser schützen

Nach Protesten an Aschermittwoch in Biberach

1 Innenminister Thoma Strobl beantwortet Fragen im Landtag. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach der Absage des politischen Aschermittwochs in Biberach will der Innenminister politische Veranstaltungen besser schützen. Doch in einem Punkt sieht er die Grünen in der Pflicht.











Innenminister Thomas Strobl (CDU) will nach der Absage des politischen Aschermittwochs in Biberach politische Veranstaltungen besser schützen. „Wir werden gemeinsam mit allen Beteiligten dafür sorgen, dass sich die Ereignisse in Biberach nicht wiederholen werden“, versprach Strobl am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags.