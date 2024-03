Nach gewaltsamen Bauernproteste: Kretschmann plant Besuch in Biberach

Kretschmann plant Besuch in Biberach

1 Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, plant nach den gewaltsamen Bauernprotesten einen Besuch im Biberach (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Aschermittwoch drehte der Ministerpräsident wegen der teils gewaltsamen Ausschreitungen noch vor der Stadt wieder ab, nun plant er einen erneuten Besuch im Biberach, teilte die Stadtverwaltung mit.











Link kopiert



Nach den teils gewaltsamen Protesten im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen Mitte Februar in Biberach will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Stadt erneut besuchen. Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser hätten Kretschmann eingeladen, der Grünen-Politiker habe für den 22. März zugesagt, teilte die Stadt Biberach am Samstag mit.