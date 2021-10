1 Friedrich Merz und Armin Laschet im September (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Direkt nach Armin Laschet äußert sich nun auch Friedrich Merz zur Zukunft der CDU. Er schreibt, dass der CDU-Chef den Weg frei mache für einen Neuanfang.















Link kopiert

Berlin - CDU-Chef Armin Laschet hat aus Sicht des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz den Weg frei gemacht für einen Neuanfang der CDU. „Dafür verdient er Respekt, Dank und große Anerkennung“, schrieb Merz am Donnerstag auf Twitter. „Ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet.“ Wörtlich schrieb Merz: „Armin #Laschet macht heute den Weg frei für den Neuanfang der #CDU.“

Laschet will den Spitzengremien der Partei nach der historischen Wahlniederlage einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorschlagen, wie er am Donnerstag in Berlin sagte.

Die „Bild“-Zeitung hatte am vergangenen Freitag berichtet, der bereits zwei Mal erfolglos als Kandidat um den Parteivorsitz angetretene Merz wolle sich wieder um den Parteivorsitz bewerben, sollte es eine Mitgliederbefragung oder Basiswahl geben.