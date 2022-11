1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um die Inflation und hohe Energiepreise. Es geht um die Frage: „Energie, Geld, Jobs – keine Strategie in der Mega-Krise?“

Am Donnerstagabend, den 17. November, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

(B’90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Kommen die Hilfen für Bürger und Wirtschaft noch rechtzeitig? Drohen den Unternehmen Pleitewelle und Abwanderung? Ist das Ende von billiger Energie auch das Ende von Deutschlands Wohlstand?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.