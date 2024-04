7 Macit Karaahmetoğlu (Zweiter von rechts) dirigiert Lars Klingbeil (Zweiter von links) zum Selfie-Marathon. Foto: oh/privat

Freundlicher Applaus und viele Selfies: SPD-Chef Lars Klingbeil hat im Kursaal in Bad Cannstatt vor mehr als 500 Migranten fast ein Heimspiel. Nur bei Israel gibt es Differenzen.











Link kopiert



Als sich die junge Frau mit Kopftuch vorstellt, geht ein Raunen durch den Saal. Sie sei Vorsitzende der örtlichen Jugendorganisation der Union internationaler Demokraten (UID). Sie gilt als Lobbyorganisation von Präsident Recep Tayyip Erdogans AKP. Dann spricht sie vom israelischen Vernichtungsfeldzug gegen die Palästinenser in Gaza. Sie verstehe nicht, warum die Bundesregierung Netanjahu und seine Rechtsregierung hier uneingeschränkt unterstütze. Den Angriff der Hamas, der am 7. Oktober Ausgangspunkt des Krieges war, erwähnt sie nicht. Nur so viel: Sie sei natürlich grundsätzlich gegen die Anwendung von Gewalt – „egal von welcher Seite“.