Sehr lange ist’s her, dass im Kuppelsaal die Kunst das Sagen hatte. An diesem Donnerstagabend kehrt sie zurück, wenn das Kunstgebäude nach aufwendiger Sanierung mit einer Pop-Up-Ausstellung von Florian Slotawa wiedereröffnet wird. „Stuttgart sichten. Skulpturen der Staatsgalerie Stuttgart“ heißt die Schau des in Rosenheim geborenen Künstlers, die eine erfolgreiche Präsentation aus den Hamburger Deichtorhallen neu inszeniert – und die das markante Gebäude am Stuttgarter Schlossplatz endlich wieder zugänglich macht.