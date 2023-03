1 Handgefertigtes in Holzhütten: Der Frühlingsmarkt hat begonnen. Foto: /Jürgen Bach

Frühlingshaft gestaltete Regenschirme hängen am Holzgrundplatz in Kornwestheim. Das, was die Schüler der Klasse 4b im Kunstunterricht mit Lehrerin Iwona Nowicki gebastelt haben, ist zwar durchaus wetterfest, aber nicht mehr für den ursprünglichen Zweck gedacht. Trotzdem passten die Utensilien gleich in mehrerer Hinsicht zum dreitägigen Frühlingsmarkt „Kornwestheim blüht auf“ – der am Freitag mit regnerischem Wetter begonnen hat.

Holzhütten kommen wieder zum Einsatz

Zum zweiten Mal hat die Stadt den Markt organisiert, der den Auftakt zur diesjährigen Veranstaltungssaison bilden soll. Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr recht gut angekommen ist, haben Melina Kälber von der Wirtschaftsförderung und Eyleen Dellori vom Stadtmarketing erneut 18 Marktbeschicker akquiriert, die handgefertigte Produkte anbieten. Als Stände dienen Hütten, die sonst beim Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen und nun in der Bahnhof- und der Güterbahnstraße aufgestellt wurden. Auch drei Ladengeschäfte beteiligen sich mit speziellen Angeboten an der Aktion.

Zum ersten Mal überhaupt bietet Gabi Renz zusammen mit ihrer Partnerin Nane Okekunle österliche Artikel auf einem Kunst- und Handwerkermarkt an. Für die Stuttgarterin, die hauptberuflich für eine Bank tätig ist, sind die kreativen Arbeiten bisher bloß ein Hobby. Dabei sind die Sachen zu schade, um sie anderen vorzuenthalten, meint Okekunle. So ist schließlich die Idee entstanden, einen eigenen Stand auf dem Frühlingsmarkt zu bestücken. Dass die Stadt Kornwestheim auf Gebühren verzichtet, war ein zusätzlicher Anreiz. „Das ist toll“, so Okekunle. Die Osterkerzen, die Serviettenhalter mit Hasenmotiv und die anderen dekorativen Werke kommen auf Anhieb an. Schon kurz nach Marktbeginn, noch bevor der Stand überhaupt komplett aufgebaut ist, findet der erste selbst gegossene Dekohase eine neue Besitzerin.

Kulinarisches aus Südamerika

An anderen Ständen werden unter anderem selbst gemachte Taschen, handgesiedete Seifen, Gestricktes, Gehäkeltes, Marmeladen und Liköre aus eigener Herstellung verkauft. Das Thema Ostern taucht dabei immer wieder auf. Rund um den Holzgrundplatz setzen bunte Holzblumen, angefertigt von Zweitklässlern der Silcherschule, und mehrere Bastelarbeiten vom Kindergarten Rosensteinstraße zusätzlich farbige Akzente.

Auf dem Holzgrundplatz stehen während des Frühlingsmarkts zudem wieder etliche Foodtrucks, um nationale und internationale Speisen zuzubereiten. „Im Vergleich zum Wintermarkt sind diesmal Foodtrucks mit kolumbianischen und peruanischen Spezialitäten neu dabei“, erzählt Tom Sanchez, der Organisator der „Street Food Fiesta Tour“.

Der Frühlingsmarkt hat an diesem Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Foodtrucks bieten ihre Speisen am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr an.