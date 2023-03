1 „Kornwestheim blüht auf“: Bunte Dekorationen wird es wieder auf dem Holzgrundplatz geben. Foto: J/cqueline Fritsch (Archiv)

Beim Frühlingsmarkt „Kornwestheim blüht auf“ machen vom 24. bis zum 26. März wieder Foodtrucks Station in der Innenstadt.









Drei Tage lang heißt es demnächst wieder „Kornwestheim blüht auf“. Am und auf dem Holzgrundplatz wird von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. März, Kunsthandwerk und Kulinarisches beim Frühlingsmarkt in der Innenstadt geboten. 15 Marktbeschicker bieten an den drei Tagen jeweils von 11 bis 20 Uhr an ihren Ständen handgemachte Kunstwaren wie Schmuck, Deko, Kissen oder Seifen an. Passend zur Jahreszeit gibt es auch Osterdekorationen. Darüber hinaus bietet der Kornwestheimer Einzelhandel besondere Aktionen an.

Die Frühlingsversion der Streetfood Fiesta Tour macht auch wieder Station in der Stadt: Am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag bereits von 12 Uhr an. Auf dem Platz bieten die Foodtrucks einen Kulinarik-Mix mit Spezialitäten aus zwölf verschiedenen Nationen wie Ungarn, Kolumbien, Peru und Kanada. Sowohl süße als auch deftige Speisen gehören zum Angebot. Köche bereiten die exotischen Gerichte vor allen Augen zu. Ein Unterhaltungsprogramm richtet sich an verschiedene Altersgruppen.

Schüler sorgen für bunte Schirme und Girlanden

Gemeinsam mit den Kornwestheimer Schulen wird die Innenstadt während des Wochenendes zudem farbenfroh dekoriert. Bunt bemalte Regenschirme, Holzblumen, Girlanden und Wimpelketten sollen das Stadtbild verschönern.

Für die Veranstaltung müssen bereits von Donnerstag, 23. März, von 13 Uhr an Teile der Bahnhofstraße und der Güterbahnhofstraße gesperrt werden. Auch Parkverbote werden ausgeschildert.