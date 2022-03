Erste Novavax-Impfung in Baden-Württemberg verabreicht

Seit Dienstag wird in Baden-Württemberg mit dem Totimpfstoff Novavax geimpft. Die erste Spritze gab es im Klinikum Stuttgart















Stuttgart - Die erste Impfung mit dem neuen proteinbasierten Impfstoff Novavax in Baden-Württemberg hat am Dienstag eine Mitarbeiterin des Klinikums Stuttgart erhalten. Die 57-jährige Pflegefachkraft auf der Intensivstation muss auf Grund einer Vorerkrankung Medikamente zur Immununterdrückung einnehmen. Trotz viermaliger Impfung mit einem mRNA-Impfstoff hatte sie bislang keine Antikörper gegen das Corona-Virus entwickelt.

Zahlreiche Impfwillige am ersten Tag

Nach dem Startschuss am Nachmittag reihten sich vor der Impfstation im Katharinenhospital zahlreiche weitere Impfwillige ein, die mit dem sogenannten Totimpfstoff geimpft werden wollten. Das Klinikum Stuttgart hatte die ersten 1700 von insgesamt 192 000 Novavax-Dosen erhalten, die im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag in Baden-Württemberg verteilt werden. Bis zum 14. März sollen bundesweit 1,4 Millionen Dosen des Proteinimpfstoffs an die Bundesländer ausgeliefert werden. Beschäftigte des Gesundheitswesen, für die ab Mitte März die Impfpflicht gilt, würden vorrangig versorgt.

Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium, sagte anlässlich der ersten verabreichten Novavax-Impfung: „Wir erhoffen uns nun einige Prozent mehr Geimpfte im Land.“ Der Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, betonte, er nehme bei den spät Entschlossenen „ernsthafte Gründe für den Wunsch nach diesem traditionellen Impfstoff wahr“. Am Dienstag lagen dem Klinikum Stuttgart rund 700 Voranmeldungen für eine Novavax-Impfung vor. In den kommenden Tagen würden weitere Krankenhäuser und Impfstationen in Stuttgart mit dem neuen Vakzin beliefert. Auch Hausärzte könnten dann Novavax verimpfen.