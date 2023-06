Nachfrage nach Impfstoff Novavax in Stuttgart noch verhalten

1 Bei den Heimbewohnern ist die Impfquote höher als beim Personal. Foto: epd/Klaus Honigschnabel

Bald schon wird der neue Impfstoff Novavax ausgeliefert. Dann, so die Hoffnung, werden sich auch noch viele der ungeimpften Pflegekräfte immunisieren lassen. Die Impfambulanzen melden bis jetzt bei der Voranmeldung aber eine verhaltene Nachfrage.









Stuttgart - Die Impfquote in den Gesundheitsberufen, für die von Mitte März an eine Impfpflicht gilt, ist immer noch zu gering. Bei den über 60-Jährigen wirbt der Oberbürgermeister mit einem Brief fürs Impfen.