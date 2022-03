1 Die ersten Plakate sind schon zu sehen – hier Vincent Klink. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Die Impfquote in Stuttgart kann Virologen und Ärzte noch nicht zufriedenstellen. Zwar lag die Impfquote für die Erst- und Zweitgeimpften bei rund 70 Prozent, doch mit dem Boostern haben sich viele viel Zeit gelassen. Bei ihnen liegt die Quote erst bei 47,7 Prozent. Nun also stellen sich Promis in den Dienst der Sache und werben augenfällig in der Stadt fürs Impfen.

Die ersten Plakate hängen schon. Darauf werben – äußerst attraktiv – die Magierin Roxanne, DJane Alegra Cole und Simone Lee, Volleyballerin bei Allianz MTV Stuttgart neben Phil Anderson, Vincent Klink und Michael Gaedt. Schon diese kleine Auswahl aus dem großen Reigen der Prominenz zeigt: Es gibt nicht den Impfbefürworter, sondern jeder macht sein Ding; der eine ist ein Meisterskater, der zweite ein Meisterkoch und der dritte ein Meisterkomiker.

Bekannte Gesichter aus allen Sparten

Viele weitere Promis stellen sich für die Kampagne zur Verfügung: Yüksel Dogan, der Chef des Dönerimbiss Alaturka, der Tänzer Eric Gauthier, der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger, Sara Dahme vom Kulturkiosk, Serkan Eren, der mit seiner Hilfsorganisation Stelp momentan auf der Reise ins ukrainische Kriegsgebiet ist, die siebenfache Boxweltmeisterin Alesia Graf und Marietta Meguid vom Schauspiel Stuttgart. Ihre Appelle sind nicht nur plakativ in Szene gesetzt vom Stuttgarter Fotografen Jürgen Altmann, sondern werden in Videos über soziale Netzwerke ausgespielt und sind im Fahrgast-TV der Stadtbahn zu sehen.

Oberbürgermeister Frank Nopper sagte am Dienstag zum Start der Kampagne: „Unser Appell lautet: Lassen Sie sich impfen! Die Impfung ist der Ausweg aus der Pandemie, der Weg zurück zur Normalität und zum gewohnten Leben.“ Er freue sich, dass sich so viele Bekannte zur Teilnahme bereit erklärt hätten.

Vorbereitung auf den Winter schon jetzt

Die Kampagne soll auch Stuttgarts multikultureller Zusammensetzung gerecht werden: Yüksel Dogan wendet sich auf Türkisch, Alesia Graf auf Russisch an die Bevölkerung, die Sportbegeisterten wie auch die Kulturliebhaber finden ihre Identifikationspersonen, und DJane spricht alle an, die „so schnell wie möglich wieder in ein cooles Leben mit vielen, vielen Partys zurückkehren möchten“. „Wir sind alle coronamüde und freuen uns über Lockerungen“, sagt Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann. Die Impfung bleibe aber „ein zentraler Baustein der Pandemiebekämpfung“, sie sei „gelebte Solidarität und steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt“.

Martin Priwitzer, Leiter der Abteilung Gesundheitliche Versorgung im Gesundheitsamt, warnt: „Die Pandemie ist noch nicht vorüber. Ich appelliere erneut an alle, unsere Impfangebote zu nutzen und sich impfen oder boostern zu lassen. Damit tragen Sie wesentlich dazu bei, dass wir als Gesellschaft gut auf den kommenden Herbst und Winter vorbereitet sind.“ Insofern sieht man bei der Stadt auch kein Problem, die Promikampagne erst jetzt, zwei Jahre nach Beginn der Coronapandemie, gestartet zu haben: Man rechne im Herbst und Winter wieder mit steigenden Infektionszahlen.

Serkan Eren sieht sich nicht nur in der Ukraine in der Pflicht: „Ich habe mich impfen lassen, weil ich auf meinen Hilfseinsätzen aufgrund von Hunger und Krieg schon zu viele Menschen habe sterben sehen . An einem beherrschbaren Virus zu sterben, hat für mich keinen Sinn.“

Impfen nach dem Boostern

Viertimpfung

Für Menschen über 70 Jahren wird die Viertimpfung empfohlen, und zwar im zeitlichen Abstand von drei Monaten nach der Boosterimpfung. Robert Gollwitzer und Léo März bieten diese Viertimpfung derzeit im Impfbus der Stadt Stuttgart an. Auf der Website der Ärzte ist dafür ein Terminbuchungssystem eingerichtet. Dort finden sich auch die anstehenden Impfbustermine. Außerdem ist eine offene Impfaktion am Samstag, dem 5. März, zwischen 11 und 17 Uhr am Theaterhaus Stuttgart geplant. https://diejungenaerzte-stuttgart.com/