Wer bekommt Klimageld?

Tanken und Heizen werden teurer. Die Mehrbelastung für Bürgerinnen und Bürger soll durch das sogenannte Klimageld ausgeglichen werden. Die wichtigsten Infos:











Um private Haushalte von den steigenden CO2-Preisen zu entlasten, will die Bundesregierung ein sogenanntes Klimageld einführen. Die Einführung der Hilfen ist aber zuletzt in immer weitere Ferne gerückt. Nach Auskunft der Ampel-Regierung soll es nun bis spätestens 2027 eingeführt werden – also bis deutlich nach dem Ende dieser Wahlperiode. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit Anfang der Woche.