Klima-Aktivisten ändern Strategie: Letzte Generation kündigt Ende der Straßenblockaden an

1 Straßenblockade am Stuttgarter Hauptbahnhof Anfang Januar: Solche Bilder soll es künftig nicht mehr geben. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation wollen sich nicht mehr auf Straßen festkleben. Sie kündigen einen Kurswechsel an. Von März an soll es andere Protestformen geben – etwa „ungehorsame Versammlungen“.











Link kopiert



Sie sind in weiten Teilen der Bevölkerung als Klimakleber bekannt. Die Aktivisten der Letzten Generation haben in den beiden Jahren, in denen es sie nun gibt, vorwiegend durch Straßenblockaden, mit und ohne Festkleben an der Fahrbahn, für Aufsehen gesorgt. Dafür hat es Applaus gegeben, aber auch viel Gegenwind, teils sogar tätliche Angriffe von Autofahrern oder Passanten. Glaubt man einer Ankündigung der Gruppe vom Montagabend, wird man sich in Deutschland künftig einen anderen Ausdruck suchen müssen.