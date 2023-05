Die Anwendung von Software, die auf Künstlicher Intelligenz basiert, kann in vielen Berufsfeldern eine echte Zeitersparnis einbringen. Insbesondere bei unliebsamen Aufgaben wie dem Erstellen von PowerPoint-Präsentationen. Hier sind 16 KI-Tools, die Sie beim Designen von Präsentationen unterstützen.

1. beautiful.ai

Mit beautiful.ai haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen für eine Präsentation im Handumdrehen in ein fertiges Design zu verwandeln, auf dem Sie dann aufbauen können. Das Tool kann den ersten Entwurf für eine Präsentation nur anhand einer einfachen Befehlseingabe erstellen. Beim Bearbeiten des Entwurfs können Sie anschließend über weitere Sprachbefehle Grafiken, Tabellen und Bilder hinzufügen sowie Texte formulieren lassen. Ein Abo kostet ab 12 US-Dollar aufwärts im Monat.

Lesen Sie auch

2. presentations.ai

Die Entwickler von presentations.ai werben damit, das ChatGPT für Präsentationen zu sein. Ähnlich wie bei dem Chatbot startet man mit einer Idee, die man in Form eines Sprachbefehls an das Tool weitergibt. Daraus erstellt die KI dann einen Entwurf für eine Präsentation, die man nach Belieben verfeinern und anpassen kann. Das Programm befindet sich im Moment noch in der Beta-Testphase und kann daher für eine begrenzte Zeit kostenlos ausprobiert werden.

3. STORYD

STORYD ermöglicht es, in drei Schritten Präsentationen zu erstellen. Geben Sie der KI das Thema, das Sie präsentieren wollen, lassen Sie sie ein Design erstellen und exportieren Sie dieses in PowerPoint. Natürlich können Sie die Präsentation nach Ihren Wünschen anpassen und verbessern. In der aktuellen Beta-Version erhalten Sie noch kostenlos Zugang zu dem Tool. Wie lange die Testphase läuft, ist nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Kostenlos Bilder mit KI erstellen

4. Gamma

Auch bei Gamma muss man lediglich seine Idee ausformulieren und die KI den Rest erledigen lassen. So kann man ohne eigenes Zutun eine komplette Präsentation erstellen lassen. Als Vorlage für die KI-Präsentation kann man aus einer Reihe von Templates auswählen. Im Moment befindet sich Gamma noch in der Betaphase und kann daher kostenlos genutzt werden. Vermutlich wird es in naher Zukunft aber ein Abo-Modell geben.

5. Decktopus

Decktopus können Sie ein beliebiges Thema Ihrer Wahl vorgeben und sich dazu eine komplette KI-Präsentation erstellen lassen. Falls Sie diese nicht 1 zu 1 übernehmen möchten, können Sie die Slides im Bearbeitungsmodus anpassen. Hierbei unterstützt Sie Decktopus mit Features wie automatisierten Bildvorschlägen, Textergänzungen und weiteren Tools. Im Abo erhalten Sie Decktopus ab 7,99 US-Dollar, wenn Sie jährlich bezahlen.

6. SlidesAI

Bei SlidesAI beginnen Sie Ihre Präsentation mit einem Text. Diesen fügen Sie in das Tool ein, wählen die Art des Präsentationsstils sowie die Anzahl der Slides und lassen einen ersten Entwurf erstellen. Das Tool geht hierbei komplett autonom vor. Anschließend können Sie der Präsentation den nötigen Feinschliff verpassen. SlidesAI ist in der Basisversion kostenlos, einige Zusatzfunktionen sind aber nur gegen Bezahlung verfügbar.

Passend dazu: Die besten Alternativen zu ChatGPT

7. autoslide

Das Versprechen von autoslide ist es, bei Präsentationen nie wieder bei Null anfangen zu müssen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen Sie Entwürfe oder ganze Präsentationen. Der Service ist ab 1,99 US-Dollar erhältlich. Eine kostenlose Testversion gibt es nicht.

8. Tome

Angenommen, Sie wollen ein neues Produkt vorstellen und kommen mit der Präsentationserstellung nicht weiter. Geben Sie einige Infos zu Ihrem Produkt oder Ihrer Idee an die KI von Tome und innerhalb weniger Sekunden haben Sie eine komplette Präsentation vor sich. Diese können Sie dann nach Belieben bearbeiten. Unter anderem können Sie in der Anwendung Videos aufnehmen und über die Präsentation legen. In der kostenlosen Version können Sie das Tool ausgiebig testen.

9. Prezo

Mit Prezo können Sie Präsentationen mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen. Geben Sie dem Programm eine Überschrift als Vorlage und es kreiert eine fertige Präsentation für Sie. Diese können Sie entweder im Ganzen übernehmen oder aber nach Bedarf anpassen. Zu den einzelnen Slides sucht die KI auch gleich die passenden Bilder heraus. Die Testversion von Prezo ist kostenlos zugänglich.

Lesetipp: ChatGPT-Texte besser erkennen

10. Sendsteps

Die KI von Sendsteps übernimmt laut eigenen Angaben den Schreib- und Designprozess sowie das Storytelling für Präsentationen. Das Tool lässt sich in Microsoft PowerPoint integrieren, um den Prozess der Präsentationserstellung zu beschleunigen. In der kostenlosen Basisversion können maximal zwei Präsentationen erstellt werden. Das Starterpaket geht ab etwa 9 Euro los.

11. DeckRobot

DeckRobot wurde speziell für Microsoft PowerPoint entwickelt. Das Tool nimmt einem die Arbeit aber nicht komplett ab, sondern unterstützt beim Verschönern der Slides. Zum Beispiel können unorganisierte Informationen mit einem Klick strukturiert werden. Auch gibt das Tool alternative Designvorschläge oder bringt automatisch alle Inhalte in Einklang mit der Corporate Identity. Der Preis ist nur auf Anfrage erhältlich und kann variieren.

12. MagicSlides

Mit MagicSlides können Sie in Google Slides automatisch Präsentationen erstellen. Das Programm ist als Erweiterung für Google Chrome erhältlich und in der Basisversion kostenlos. Weitere Zusatzfunktionen sind gegen Bezahlung zubuchbar.

Mehr zu KI: Bilder aus Midjourney löschen

13. Designs.AI

Mit Designs.AI können Sie alle möglichen Designs mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen. Ob Infografiken, Social-Media-Posts oder Slides für Präsentationen. Dazu müssen Sie dem Tool lediglich ein paar Stichpunkte geben, die gewünschte Farbpalette wählen und auf „Erstellen“ drücken. Innerhalb weniger Sekunden haben Sie dann eine fertige Grafik, die Sie für Ihre Präsentation verwenden können.

14. motionit

Das Programm motionit eignet sich vor allen Dingen, um mithilfe von KI Präsentationen für Pitches zu erstellen. Die Eingabemaske ist so gestaltet, dass das jeweilige Produkt der KI innerhalb weniger Sekunden verständlich erklärt werden kann. Aus den übermittelten Informationen baut die Künstliche Intelligenz dann eine Präsentation.

15. Glimmer AI

Glimmer AI nutzt die Technologie von GPT-3 und DALL-E, um Präsentationen zu erstellen. Allerdings erhält man den Zugang zu dem Tool im Moment nur, indem man sich auf eine Warteliste setzen lässt. Zudem können die Slides nur in Google Slides importiert werden und nicht in PowerPoint.

16. Slideas.AI

Das Programm Slideas.AI – nicht zur verwechseln mit Slides.AI – erstellt mit Künstlicher Intelligenz eine Grundlage für Ihre Präsentation, auf der Sie aufbauen können. Es nimmt Ihnen also die Hauptarbeit ab, sodass Sie sich auf die Feinheiten konzentrieren können. Die Basisversion ist kostenlos. Allerdings können die Präsentationen dann nur in Google Slides exportiert werden. Für eine Integration in PowerPoint muss man 18 US-Dollar für die Pro-Version bezahlen.