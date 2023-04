1 Mit diesen Tools können Sie kostenlos Bilder erstellen. Foto: Artie Medvedev / shutterstock.com

Viele KI-Tools wie Midjourney oder DALL-E sind mittlerweile nur noch gegen Bezahlung verfügbar. Es gibt aber auch Bildgeneratoren, die Sie ganz oder teilweise kostenlos verwenden können. Wir stellen 14 davon vor.

1. Playground AI

Eines der besten kostenlosen Tools, um mithilfe von KI Bilder zu erstellen, ist momentan Playground AI. Dort können Nutzer auch ohne eines der Abos bis zu 1.000 Bilder am Tag gratis erzeugen. Zusätzliche Features wie Bildskalierung und höhere Erstellungsgeschwindigkeit sind aber nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar.

2. Picsart

Auf der Webseite von Picsart finden Sie neben anderen Anwendungen auch einen kostenlosen KI-Bildgenerator. Nachdem Sie ein Design erstellt haben, können Sie dieses direkt im Editor von Picsart bearbeiten und zum Beispiel Text hinzufügen oder andere Änderungen vornehmen.

3. DeepAi

Mit DeepAi können Sie durch den Einsatz von KI kostenlos Bilder erstellen. Dafür wird auf der Webseite jedoch Werbung eingeblendet. Zudem sind in der kostenlosen Variante nicht alle Artstyles verfügbar. Neben dem Bildgenerator bietet DeepAi auch einen kostenlosen Chatbot.

4. Bluewillow

Bluewillow erinnert von der Aufmachung her sehr an den bekannten KI-Bildgenerator Midjourney. Anders als dieser ist Bluewillow bislang aber noch kostenlos zugänglich. Voraussetzung ist ein Konto bei Discord. Denn die Sprachbefehle können ausschließlich über den Discord-Chat gemacht werden.

5. Lexica

Auch mit Lexica lassen sich kostenlos Bilder erstellen, die von einer KI im Hintergrund stammen. Nach der Registrierung erhält man 100 Credits, um damit Bilder zu generieren. In der kostenfreien Basisversion laden sich die Credits nur einmal im Monat auf. Will man weitere Bilder erstellen, muss man sich ein Abo zulegen.

6. Hotpot

Hotpot bietet eine ganze Reihe von kostenlosen KI-Tools an, darunter zum Beispiel einen Bildgenerator. Dieser liefert auch sehr gute Ergebnisse. Allerdings dürfen die Bilder, die mit der Gratisversion erstellt wurden, nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Will man die Bilder also verkaufen, muss man dafür extra Credits auf Hotpot erwerben.

7. InstantArt

InstantArt kann zurzeit ebenfalls kostenlos genutzt werden. Was das Tool von anderen Bildgeneratoren unterscheidet, ist, dass man aus verschiedenen KI-Modellen wählen kann, um ein Bild zu generieren. Für die Nutzung ist allerdings ein Account notwendig.

8. NightCafe

NightCafe ist insofern kostenlos, als dass dem Nutzer jeden Tag 5 Credits entgeltfrei zur Verfügung gestellt werden. Mit den 5 Credits kann man dann Bilder generieren. Hat man das Limit erreicht, muss man entweder 24 Stunden warten oder aber ein Abo abschließen.

9. Crayon

Auf der Webseite von Crayon können Sie komplett kostenlos Bilder mit KI erstellen. Für die erstellten Inhalte steht zudem die gratis Verbesserungsfunktion zur Verfügung. Dafür wird allerdings Werbung eingeblendet. Weitere Funktionen sind in einem der Abo-Modelle verfügbar.

10. dreamlike.art

Das KI-Tool dreamlike.art funktioniert ähnlich wie NightCafe. Allerdings erhalten Nutzer in der kostenfreien Basisversion immerhin 24 Credits pro Tag, mit denen sie Bilder erstellen können.

11. starryai

Auch das Tool starryai kann kostenlos verwendet werden. Man erhält zu Beginn einige gratis Credits, um Bilder zu erstellen. Sind diese aufgebraucht, verlangsamt sich die Geschwindigkeit des Bildgenerators. Für eine schnellere Verarbeitung muss dann gewartet werden, bis sich die Credits wieder aufladen oder ein Abo abgeschlossen werden.

12. mage.space

Unbegrenzt und kostenlos Bilder mit KI erstellen: das geht bislang bei mage.space. Auch kann man für alle Bilder die Verbesserungsfunktion nutzen. Dafür wird Werbung angezeigt und es gibt einen Sicherheitsfilter, der gewisse Inhalte blockt. Will man den vollen Zugang haben, muss man ein Abo abschließen.

13. dream by wombo

Dieses KI-Tool gibt es nicht nur als Web-Anwendung, sondern auch als App für Android-Geräte und iPhones. Die kostenlose Version bietet zwar nur eingeschränkte Funktionen, man kann die erstellten Bilder aber zumindest herunterladen.

14. Canva

Canva ist ein umfangreiches Designprogramm, mit dem Grafiken, Social-Media-Posts oder Präsentationen erstellt werden können. Aber mittlerweile kann das Tool auch mittels KI Bilder erstellen. Das funktioniert selbst in der kostenlosen Variante bis zu einem gewissen Grad. Die Funktion finden Sie unter „Text zu Bild“ im Bearbeitungsmodus.