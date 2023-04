Midjourney: So löschen Sie Bilder

Sie wollen, dass Ihr Bild nicht mehr in Midjourney erscheint? In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Bilder von Midjourney wieder löschen können.









Manche Kreationen von Midjourney sind schlicht unansehnlich. Bei anderen dagegen will man eventuell nicht, dass fremde Nutzer sie für ihre Zwecke verwenden. Deshalb kann es notwendig sein, bereits erstellte Bilder wieder zu löschen. Und so funktioniert es.

So löschen Sie Bilder in Midjourney

Klicken Sie über dem Bild, das Sie löschen möchten, auf „Add Reaction“. Geben Sie dort „X“ in die Suchfunktion ein. Klicken Sie auf das rote X, um das Bild permanent zu löschen.

Achtung: Auf diese Weise wird das Bild sofort aus Midjourney gelöscht. Sie haben anschließend keinen Zugriff mehr darauf. Stellen Sie also sicher, dass Sie es anderweitig abgespeichert haben oder nicht mehr benötigen, bevor Sie auf das X klicken.

So suchen Sie ein Bild

Falls Sie nicht wissen, wo sich das Bild im Chatverlauf auf Discord befindet, können Sie oben rechts im Suchschlitz Ihren Benutzernamen eingeben. Daraufhin erscheint eine Übersicht mit allen Posts, in denen Ihr Name erwähnt wurde. Dort finden sich daher auch alle von Ihnen mit Midjourney erstellten Bilder. Sobald Sie das Bild gefunden haben, klicken Sie auf „Jump“, um an die Stelle im Chat zu springen, wo das Bild liegt. Nun müssen Sie es nur noch löschen.