Kanzler Scholz kommt nach Sindelfingen: Polizei kündigt Maßnahmen zum Schutz der Veranstaltung an

1 Der Kanzlerbesuch am Montag in Sindelfingen bringt einige Beeinträchtigungen mit sich. Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil am Montag Bundeskanzler Olaf Scholz nach Sindelfingen kommt, wird ein großes Polizeiaufgebot in der Stadt präsent sein. Auch mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss gerechnet werden. Versammlungen dürfen nur nach Anmeldung stattfinden.











Aufgrund des Besuchs des Bundeskanzlers Olaf Scholz am Montag, 4. März, in Sindelfingen, weist das Polizeipräsidium Ludwigsburg in einer Pressemitteilung darauf hin, dass zum Schutze der Veranstaltung an diesem Tag verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet durchgeführt werden. Dazu gehören der Einsatz von Polizeireitern, eines Polizeihubschraubers und polizeiliche Drohnen. Welche Einzelmaßnahmen weiter getroffen werden, teilt die Polizei unter anderem auf den Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel X (ehemals Twitter) mit.