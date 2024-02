Kanzler in Sindelfingen: Olaf Scholz besucht die Factory 56

Kanzler in Sindelfingen

Olaf Scholz war am Mittwoch in Sindelfingen zu Besuch. (Symbolbild) Foto: imago//Grant Hubbs

Am Montag hat Sindelfingen hohen Besuch: Der Bundeskanzler lässt sich die Factory 56 zeigen und ist im Gespräch mit dem Mercedes-Chef Ola Källenius. Nicht nur Mercedes, auch IBM haben immer mal wieder Besuch aus Bonn oder Berlin in den Kreis Böblingen gebracht.











Kaum ein Kanzler kommt am Kreis Böblingen vorbei, wie es scheint: Am kommenden Montag besucht Olaf Scholz (SPD) das Mercedes-Werk in Sindelfingen, um sich die Factory 56 zeigen zu lassen, die derzeit modernste Fertigung des Unternehmens. Danach ist er im Gespräch mit Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz Group AG, und dem Betriebsratsvorsitzenden Ergun Lümali. Bevor er jedoch das rund 100 Jahre alte Werk betritt, besucht er noch eine Schule.